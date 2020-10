Nouvelle éco à Annemasse : un espace de co-working rompt l'isolement du télétravail

Le co-working - travail partagé comme on dit en français - est incontestablement dans l'air du temps. Mais, Marion Majou n'a pas attendu de surfer sur la tendance du travail à distance. Six ans après la création d'Entrelac-coworking , la ruée vers le télétravail depuis le confinement lui donne raison. L'espace de travail partagé amène non seulement un mini-bureau, des outils numériques, mais aussi et peut-être surtout de l'entraide.

Marion propose 30 postes de travail, sur lesquels se relaient une soixantaine d'adhérents. Les co-workers payent à la journée (20 euros) et peuvent moduler chaque mois leur abonnement.

France Bleu Pays de Savoie : - Le co-working est-il compatible avec la Covid 19 ?

Marion Majou : - Tout à fait. On s'est adaptés comme tout le monde. On a considéré nos adhérents comme des employés. Donc, masque obligatoire, gel, plexiglas. On a de la chance, on a de l'espace. On respecte la distanciation physique. Je ne dirais pas "distanciation sociale" car c'est l'opposé de l'esprit de notre lieu.

Le co-working, c'est partager plus qu'un bureau ?

Certains pensent qu'il s'agit de mettre quelques tables avec de la jolie déco. C'est bien plus que ça. Il faut l'animer au quotidien. Dans un monde où on est de plus en plus seul derrière un écran, notre lieu permet d'avoir des relations sociales. D'ailleurs, malgré la crise, la plupart ont maintenu leur abonnement.

La Covid 19 n'a pas balayé tout cela ?

Au contraire. Il y a besoin d'entraide avec cette crise et ce réseau peut leur permettre de rebondir. Ici vous croisez un cadre en marketing qui crée des implants pour des colonnes vertébrales et une sociologue qui finit sa thèse. Il y a peu d'endroits où c'est possible et c'est ce qui me motive tous les matins.

Espace de travail, mais pas seulement - Clara Caroff, bân architectes

Vous avez senti l'avenir de ce type de travail dès 2014.

On est dans l'air du temps. Les travailleurs, même avant la crise, aspiraient à plus d'autonomie, d'indépendance quel que soit leur statut. Ici, chez nous, ils ont non seulement les outils d'aujourd'hui, de la place, du café, du papier dans l'imprimante, mais surtout des interactions sociales. Certains finissent par travailler ensemble ou bien devenir clients les uns des autres.

Un tel lieu est-il viable ?

La problématique, ici, c'est le coût du foncier. "Entrelac" arrive à l'équilibre. Mais ce n'est clairement pas la poule aux œufs d'or. Je continue parce que j'y crois. Et que ça peut être un tremplin pour d'autres activités.

La zone frontalière est-elle propice au co-working ?

On a tout de même une contrainte car la Suisse ne fait pas partie de l'Union Européenne. Actuellement, il y a un moratoire qui permet aux travailleurs Français employés en Suisse de télé-travailler à 100 %. A partir du début de l'an prochain, on devrait revenir à une limitation à 25 % du temps de travail. Ce qui n'est déjà pas si mal. Après, il y a un vrai potentiel parce qu'on est dans une région dynamique où les salariés peuvent parcourir beaucoup de kilomètres. Et certains peuvent facilement convertir leur métier en télétravail.