Nouvelle éco : à Bellac, Aerolyce obtient 1,3 millions d'euros d'aide grâce au plan France Relance

"Vous allez pouvoir l'afficher en grand !". Le préfet de la Haute-vienne a remis à Eddy Ephrati le président de Nimdor Group, à la tête de l'entreprise Aerolyce, une plaque symbolique avec écrit "Lauréat France Relance". L'usine Aerolyce de Bellac en Haute-Vienne va pouvoir se développer grâce aux 1,3 millions d'euros du Plan France Relance.

Aérolyce est un sous-traitant aéronautique spécialisé dans le traitement de surface et le revêtement de peinture des avions. "Nous avons proposer un nouveau traitement de surface avec de nouveaux matériels. Grâce à ce projet, nous avons conquis de nouveaux clients ce qui a motivé la décision de nous choisir", affirme Eddy Ephrati.

Ce président a le sourire car il vient de décrocher plusieurs gros contrats avec notamment Thalès et Safran. Le groupe était déjà fournisseurs de d'autres groupes aéronautiques comme Dassault ou Airbus. Aérolyce va fournir ses compétences pour la création du nouveau bijou du groupe Dassault : le Falcon 6X.

On va créer de l'emploi à Bellac avec une dizaine d'emplois. Nous allons former ces personnes. On va mettre en place un nouveau traitement de surface et la spécificité de ces métiers va consolider l'entreprise."