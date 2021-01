Nouvelle Eco : A Belz dans le Morbihan, le Chantier naval Bretagne Sud en plein développement

En 2019, le Chantier naval Bretagne Sud avait embauché 7 salariés lors d'une opération de recrutement organisée au sein de l'entreprise. Aujourd'hui la société compte 27 personnes. Demain ils seront 10 salariés de plus. Le chantier cherchait à l'occasion de ce deuxième job dating, 5 chaudronniers soudeurs, 2 mécaniciens et 3 charpentiers. "Dans le contexte économique actuel, ces recrutements représentent un signe positif", explique Yannick Bian, le directeur du chantier naval Bretagne Sud "On espère dans le plan de relance. Les métiers de la production sont importants. Ce qui nous permettra de nous positionner sur des marchés importants. On a besoin de recruter ! ".

Le chantier Bretagne Sud mise sur les bateaux "zéro" émission et en alu, donc 100 % recyclable - CBS

Le Chantier Bretagne Sud est spécialisé dans la construction et la réparation marine, la maintenance navale et l’armement de bateaux pour les professionnels. Il se tourne aussi résolument vers les énergies "propres" : la propulsion électrique et les moteurs à hydrogène. Des marchés porteurs. Ces bateaux propres, zéro émission, sont en alu, donc 100 % recyclables. Le Chantier naval Bretagne Sud s'intéresse aussi à ce qui se passe sous l'eau, puisqu'il travaille sur des projets d'hydroliennes. Une hydrolienne avait d'ailleurs été testée en 2019 devant le chantier dans la rivère d'Etel.