Nouvelle éco : à Chambéry, Solène a ouvert sa boutique huit jours avant le confinement

Comment rebondir quand vous êtes fauché en plein élan par le confinement ? Solène Mérel, 31 ans, a ouvert "La cachette de Linette" son concept store "made in France", rue d'Italie à Chambéry, en plein centre ancien. Des vêtements, des accessoires, de la déco, un coin enfant issus d'une trentaine de créateurs Français.

Ancienne contrôleuse de gestion, la jeune Savoyarde a fait le choix de se reconvertir pour ouvrir une boutique dans ces centres- villes qui ne comptent plus les pas de porte vides, les affichettes "bail à décor", les rideaux de fer baissés, etc...

Originaire de Tarentaise, Solène Mérel fait partie de ces jeunes entrepreneurs qui s'accrochent et se réinventent dans un contexte ultra-défavorable à cause de la Covid-19.

France Bleu Pays de Savoie : - A peine ouverte, votre boutique a dû refermer huit jours après.

Solène Mérel : - Jusqu'au bout je n'ai pas voulu y croire. Je me disais qu'une petite boutique avec aussi peu de gens, aussi peu de flux, c'était sans risques. Mais tout le monde se dit cela et la décision a été prise pour notre bien. Si rien ne ferme, il n'y a pas de confinement. Après, j'ai relativisé. Je ne suis pas la plus à plaindre. Je suis seule, sans employé, et je n'ai pas subi le premier confinement avec une situation financière déjà sous tension.

Comment avez-vous réagi après cette fermeture imposée ?

Il a fallu se réinventer en passant sur internet. Et moi, ce n'était pas du tout ma vocation. J'ai choisi une boutique physique pour le lien avec la clientèle, pour le conseil direct, pour que mes clients voient en vrai les produits. Et là, je me retrouve derrière un ordinateur pour mettre au point le "click and collect"...

C'est le mot qu'on entend partout sur ce deuxième confinement. C'est loin d'être évident, non ?

J'ai dû photographier des centaines d'articles. Et je ne suis pas photographe ! Après, il faut rédiger des notices pour chaque produit. Cela prend un temps fou. Et je n'ai pas fini. Le "click and collect" est opérationnel depuis le début de la semaine. Je dois dégager un minimum d'activité pour m'en sortir.

Justement, vous êtes toute nouvelle, dépourvue de chiffre d'affaire. Il y a donc beaucoup d'aides auxquelles vous ne pouvez prétendre.

Oui, mais j'ai tout de même des aides importantes. D'abord pour m'installer, des conditions facilitées par la Ville et le bailleur social Cristal Habitat. La Chambre de Commerce m'a aussi beaucoup aidé en tant que jeune entreprise. Et puis, en ce moment, je peux percevoir mes indemnités grâce à Pôle Emploi, car ma création intervient dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Je ne me verse aucun salaire...

Mais vous y croyez encore...

Ah oui, j'y crois ! J'ai fait une étude de marché, je ne me suis pas lancée la fleur au fusil. Mon concept n'existait pas. Et il y a une demande. Les gens veulent de plus en plus des créations qui n'ont pas fait trois fois le tour de la planète avant de finir chez eux. Il y a de la demande. En ce moment, j'ai le nez dans le guidon. Je n'ai pas le temps de me décourager.