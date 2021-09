Nouvelle éco : à Chateaugiron, la marque Gaby veut donner un coup de jeune au cidre

La bouteille de cidre se décapsule comme une bière individuelle, le packaging est moderne avec des rayures colorées et un goéland pour mascotte. Cécile et Jean Philippe Coquelin ne misent pas sur l'image authentique et rustique du cidre. Au contraire, ils veulent lui donner un coup de jeune.

Une recette différente pour une consommation différente

Ils ont donc élaboré une recette un peu différente avec seulement 2% d'alcool, sélectionné leurs producteurs dans l'Orne pour aboutir en 2019 à la marque Gaby, clin d'oeil au surnom de leur fils. " On sélectionne des variétés de pommes acidulées pour un rendu plus fruité, plus frais en bouche, plus facile à consommer pour une nouvelle clientèle " explique Jean-Philippe Coquelin. Son épouse Cécile Coquelin détaille ces nouvelles cibles visées par le couple : " on vise une clientèle plus jeune, plus urbaine pour emmener notre boisson Gaby vers d'autres moments de consommation comme l'apéritif, le brunch ou un dessert ".

Jean-Philippe et Cécile Coquelin ont crée la marque Gaby en 2019 © Radio France - Fanny Beaurel

Le poiré Gaby dans les TGV

Pour se diversifier et marquer sa différence, il y a aussi du poiré Gaby, une boisson issue de la fermentation du jus de poires. Ce poiré a séduit la SNCF qui cherche des boissons originales à mettre sur sa carte pendant six mois. On peut donc le trouver dans les bars des TGV Inoui depuis début juin. " Ça marche bien surtout en période estivale " se réjouit Cécile Coquelin qui voit là une bonne occasion d'attirer une clientèle plus large.

100 000 bouteilles par an

Le couple a également réussi à séduire plusieurs enseignes de la grande distribution comme Auchan, Leclerc, Intermarché ou Système U où leurs produits figurent en bonne place dans le rayon des bières. " C'est encore le début de l'aventure mais les chiffres sont de plus en plus importants. On est parti de zéro et aujourd'hui on embouteille plus de 100 000 bouteilles par an. On a traversé la crise. On a été touché, comme beaucoup, par la fermeture des bars, restaurants et hôtels. Malgré tout, on est en progression assez significative " explique Jean Philippe Coquelin. Après le poiré, le cidre nature et celui aux fleurs d'hibiscus, le couple ne compte pas s'arrêter là. Il assure, sans en dire plus, qu'il a d'autres idées en tête.