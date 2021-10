Nouvelle Eco : à Dijon, la marque de cosmétiques Druydès prospère

Fanny Preney est co-fondatrice de la marque de cosmétique solide Druydès. Créée en mars 2017, l'entreprise 100% dijonnaise de cosmétiques solides (comme les shampooings par exemple) ne comprenait que deux employés. Aujourd'hui elle en emploie 10, bientôt 11.

Une expansion rapide

Depuis 2017, la marque Druydès vend de plus en plus de produits et en fabrique donc de plus en plus. "Au départ, nous fabriquions entre 100 et 200 produits. Aujourd'hui, nous en fabriquons entre 5000 et 7000 par mois" confie-t-elle.

Forcément, le chiffre d'affaire a explosé. "On a eu une très forte progression, surtout la deuxième année où on a quadruplé notre chiffre d'affaire. Depuis le début, ça augmente de 20% Au départ on était autour des 100 000 euros et là, nous avoisinons les 450 000 euros", poursuit Fanny Preney.

Une marque qui se veut écolo au maximum

La marque essaie de créer des produits à la fois écolo, mais aussi dispersibles dans la nature. "C'est-à-dire qu'on veut laisser aucun déchet, tant par le produit que par le packaging. Et justement, nos produits sont solides, donc nous utilisons très peu d'eau" termine-t-elle.

Retrouvez l'intégralité de l'interview Copier

La petite entreprise qui n'est plus si petite, se tient si bien qu'elle vient de déménager ses labos dans des locaux plus grands à Longvic.