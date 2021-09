Nouvelle Eco : A Dijon, on recycle des bocaux en verre

Nadeige et Catherine Ruppli, deux belles-sœurs lancent ce vendredi 10 septembre leur projet : Bocaux& Co. Objectif : récupérer des bocaux en verre, les nettoyer et les revendre pour éviter le gaspillage.

Dans l'agglomération dijonnaise, 300 tonnes de bocaux en verre sont jetés chaque année. C'est ce qui a décidé Nadeige et Catherine Ruppli à se lancer dans l'aventure. Leur objectif : récupérer les bocaux, les laver et les revendre.

A gauche Catherine, à droite sa belle-soeur, Nadeige © Radio France - Nourhane Mahmoudi

Réduire le gaspillage

Ce vendredi 10 septembre, Nadeige et Catherine Ruppli lancent Bocaux & Co surtout pour réduire le gaspillage. "Ce ne sont pas tous les bocaux en verre jetés qui sont recyclés. Ca ne coûte pas grand chose, et les revendre à des professionnels et des particuliers nous paraissait évident" explique Catherine.

Et pour la revente, les prix "sont très bon marché" renchérit Nadeige. Le prix d'un bocal en verre évolue entre 20 centimes et 2 euros. "Il y a des prix fixés, encadrés, donc ce qui est sûr c'est qu'ils n'évolueront pas" poursuit Catherine. Les deux femmes font donc appel à la conscience écolo des dijonnais. "Quitte à payer le même prix, autant le faire pour des bocaux d'occasion".

Le logo de Bocaux & Co © Radio France - Nourhane Mahmoudi

Démocratiser la conservation des aliments

Le recyclage n'est pas le seul objectif de Bocaux & Co : "nous voulons surtout proposer aux professionnels et aux dijonnais qui le souhaitent _un endroit où ils pourront conserver leurs aliments_" raconte Catherine.C'est là que le matériel et les bocaux entrent en jeu. "Imaginez un maraîcher ou bien une personne lambda qui se retrouver avec des fruits ou des légumes en plus : pour ne pas les jeter, pourquoi ne pas les conserver ?" poursuit-elle. Elles veulent mettre en place "un laboratoire de transformation", une sorte de cuisine.

Et ce n'est pas le seul objectif. "Nous voulons créer des emplois". Et la création d'emploi passe par un modèle économique qui doit être pérenne. "Pour pouvoir employer des personnes, nous voulons proposer des ateliers et des formations" raconte Catherine.

Les premières récoltes de bocaux en verre commencent ce vendredi 10 septembre.