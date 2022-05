Nouvelle éco : à Dol-de-Bretagne, le lycée les Vergers fabrique et vend des yaourts

Une exploitation de 145 hectares, 80 vaches laitières Prim'Holstein , des porcs en agriculture biologique et un petit élevage de buffles, la ferme pédagogique du petit Gué à Dol-de-Bretagne, permet aux élèves du lycée les Vergers à dominante agricole de se familiariser avec leur future profession. Le responsable d'exploitation et les autres employés sont salariés du lycée. L'établissement scolaire privé s'est lancé dans la transformation de sa production laitière il y a deux ans. "Nous scolarisons plus de 700 élèves" explique le directeur Philippe Pinot "le collège et lycée Saint-Magloire se situent juste à côté. Ils ont environ 1000 élèves et nous partageons un self commun. Pourtant nous achetons du lait alors que nous en produisons. Et la réflexion était identique pour les yaourts".

Tous les matins, le lait de la traite arrive dans le labo situé à côté et c'est à partir du lait que je fabrique les yaourts avec ma collègue -

Jane Chauveau, responsable de fabrication

Les lycéens sont les premiers consommateurs

"Nous avons 280 internes. Le lait vient de la ferme et les élèves ont des yaourts à volonté" assure le directeur "c'est un très bon débouché. D'autre part, notre restauration est assurée par une filiale de Sodexo, avec qui on a passé un marché intéressant car la société diffuse nos produits dans les écoles de Saint-Malo, à l'hôpital de Saint-Malo". Les yaourts de la ferme du petit Gué sont aussi en vente dans des supermarchés du territoire de Dol-de-Bretagne.

Chiffre d'affaires encore insuffisant

Au bout de deux ans, la qualité des produits est reconnu mais le chiffre d 'affaires est encore insuffisant. "On a fait un investissement de 320 000 €, ce qui n'est pas rien et on espère être à l'équilibre d'ici trois ans, pas avant. Il faut que l'on puisse développer nos marchés". La question du moment est celle des prix des yaourts alors que les tarifs de base du litre de lait augmentent et que l'inflation repart à la hausse.