Nouvelle Eco : à Joigny, Toutherm se tourne vers les marchés locaux

Comment avez-vous affronté la crise sanitaire ?

Le 17 mars à midi on ne savait pas trop où nous allions en stoppant toute notre activité. Dix jours après, on a redémarré les lignes de production avec une équipe au lieu de deux et des personnes aux horaires décalés. On a plutôt ressenti le coup de frein à la rentrée avec une baisse et des annulations de commandes. Il a fallu s'adapter.

Parmi les adaptations envisagées, vous avez donc décidé de vous tourner vers des clients plus proches.

Claire et David Le Corre, du restaurant le Paris Nice à Joigny nous ont demandé de produire leurs barquettes thermoformées pour vendre leur plat à emporter. Nous devrions démarrer la production d'ici quatre à six semaines pour un premier lancement.

Se tourner vers le marché local vous paraît être vraiment une bonne solution ? Un restaurateur aussi populaire soit-il, n'aura pas la même force de frappe qu'une grande entreprise de luxe .

C'est vrai que ce sont de petites gouttes d'eau. J'ai été aussi contacté par un restaurateur de Migennes. C'est vrai qu'il faut du volume sur ce type de marché. Il y a les " gros" qui sont en place, il faudrait que l'on soit, nous, sur les marchés intermédiaires avec d'autres solutions avec plus de personnalisation. Il y a d'autres possibilités. On est en train d'étudier tout çà.

Et pour vous, les prochaines fêtes de fin d’année commencent déjà.

Oui, la semaine dernière nous avons démarré la campagne de Noël 2021. On a lancé trois lignes complètes qui tournent à plein temps et nous en redémarrons une autre demain en reprenant des intérimaires.

Vous avez confiance dans l'avenir ?

On est confiant, même si en plus de la crise sanitaire nous devons prendre en compte celle du plastique. Il y a une transition à passer, une pédagogie à faire et des solutions à trouver. On va se lancer l'an prochain dans une extension de bâtiment pour créer une unité de broyage et de recyclage. On doit mettre en avant les atouts du plastique malgré tout ce qu'on peut en penser.