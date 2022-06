Nouvelle Eco : À la découverte de la Corse à bord d'un bus-couchette

Vous l'avez peut-être déjà croisé sur les routes de Corse. Un grand bus rouge, de style un peu londonien, l'avant est tout à fait classique et l'arrière un peu moins, composé de petites fenêtres sur trois étages : la zone couchette. "Les gens dorment dans le bus. Suivant les modèles, nous avons entre 20 et 35 lits, explique Peter Höltl à la tête de Rotel Tours. C'est un concept totalement unique ! On peut par exemple faire du camping dans la nature. Je pense que soit les gens aiment, soit ils détestent."

Déconseillé pour ceux qui ont le mal des transports

Rotel Tours ne fait pas que des voyages en Corse. La société familiale allemande existe depuis les années 50. Elle propose aujourd'hui des excursions sur les 5 continents à bord de ses bus couchettes. Mais l'île de beauté a toujours son petit succès. "Pourquoi nous avons choisi la Corse ? Déjà pour son climat. Après, on aime tous aller vers le sud et les îles de la méditerranée sont toujours intéressantes à visiter. Et puis de manière générale : les Allemands aiment la Corse. D'aussi loin que je me souvienne, toutes les personnes qui sont venues en Corse ont aimé", ajoute Peter Höltl.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette année, Rotel Tour a prévu 6 excursions sur l'île, toutes au départ de Munich. À chaque fois, il s'agit d'un voyage de dix jours pour un tour complet de la Corse. Il y a même une étape Corte-Porto, suivie d'un petit passage par les calanches de Piana malgré un bus hors-norme. "On doit rouler doucement. C'est la partie la plus étroite. Mais on le fait régulièrement. La difficulté au final ne pose plus de problème. Et puis, c'est l'aventure !" D'ailleurs Rotel Tours précise n'avoir jamais eu d'accident en Corse.

Une forme de tourisme qui devrait rester marginale

Nouvelle Eco - Rotel Tours Copier

Si cette forme de tourisme peut surprendre, elle devrait néanmoins rester marginale sur l'île. La législation française est très stricte sur les bus-couchettes. Elle a d'ailleurs été renforcée en 2011 avec l'interdiction totale des nouvelles immatriculations, même si les anciens véhicules et ceux venus de l'étranger peuvent continuer à rouler sur nos routes.