Nouvelle éco : à Lécousse, Equi-Bride est au service du cheval et des cavaliers

A Lécousse (Ille-et-Vilaine), l'entreprise Equi-Bride fabrique et vend du matériel d'équitation surtout pour les épreuves d'endurance. Durement touchée par la crise sanitaire, la PME est repartie de l'avant et souhaite s'agrandir aux portes de Fougères.

L'entreprise Equi-Bride a été créée il y a 15 ans à Lécousse, près de Fougères, par Sébastien Mugnier qui a été rejoint ensuite par son épouse. Le chef d'entreprise a voulu faire de sa passion son activité professionnelle car il est cavalier d'endurance. Il fabrique et vend du matériel en lien avec une discipline beaucoup moins connue que les courses hippiques. L'endurance, ce sont des épreuves pratiquées en pleine nature pouvant se dérouler sur une distance allant de 20 à 160 kilomètres sans jamais descendre de sa monture.

Lors des épreuves d'endurance, il y a une communion avec le cheval qui est importante. On passe plusieurs heures avec notre cheval et aussi une équipe d'assistance qui abreuve l'animal ou lui prodigue des soins - Sébastien Mugnier

Diversification

La PME a failli déposer le bilan au moment de la crise sanitaire. Elle a du se diversifier dans le domaine de l'équitation et miser sur le marketing. Equi-Bride n'est plus uniquement spécialisée dans le matériel pour l'endurance mais aussi dans la fabrication de briderie "nous fabriquons des bridons en biothane, c'est une matière PVC qui ne s'utilise pas comme le cuir qui est une matière végétale et demande de l'entretien" explique Sébastien Mugnier "le cheval transpire énormément, l'acidité de la transpiration abime le cuir. On est donc obligé d'utiliser des matières synthétiques qui ne cassent pas et qui ne s'usent pas". Tout est fabriqué dans l'atelier de Lécousse.

En plein développement

Huit personnes travaillent à Equi-Bride, dont deux commerciaux. La PME mise aussi sur l'export, Espagne, Italie, Portugal, Moyen Orient. Sur place, un show room permet aux clients de découvrir les articles mis en vente. La vente par internet est aussi possible. Mais le chef d'entreprise est à la recherche de nouveaux locaux idéalement toujours à Lécousse, sa ville natale.

EN SAVOIR PLUS : le site d'Equi-Bride