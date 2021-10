Nouvelle Éco : à Limoges, l'agence de voyages en ligne Tridea ne se relève pas de la crise

C'est une nouvelle illustration des conséquences économiques de la crise sanitaire, qui frappe notamment le secteur de l'aérien. À Limoges, le tribunal de commerce a prononcé la semaine dernière la liquidation judiciaire de Tridea. Cette agence de voyages en ligne, créée en 2017, proposait des voyages aux quatre coins du monde depuis des aéroports régionaux comme celui de Limoges-Bellegarde par un système de vols en connexion autonome. Mais la crise du Covid est passée par là, _"la crise a été fatale pour nous"_reconnaît Vivien Giraud, le fondateur de Tridea.

Malgré les aides de l'État, "qui nous ont permis de mettre nos salariés en activité partielle", la jeune entreprise n'a pas pu résister. "Derrière, nous avions beaucoup de charges, qui pesaient beaucoup trop sur la société", poursuit Vivien Giraud.

Lui et son associé n'ont pas bénéficié de ces aides, "nous avions déjà beaucoup fait pendant deux ans, en étant non salariés et à vivre un peu sur nos économies. La crise s'est rajoutée, nous avons continué à vivre sur les économies qui nous restaient. C'était difficile, surtout quand on a des situations familiales avec des enfants de vivre _sans salaire pendant plusieurs mois_".

Le retour de la clientèle

Depuis quelques mois, les déplacements ont repris. Les clients de Tridea commençaient à revenir mais "nous derrière nous n'avions plus la trésorerie pour arriver à payer les licences, par exemple. Alors qu'en septembre on voyait beaucoup de clients revenir, mais on ne pouvait plus les accompagner", regrette Vivien Giraud.

Ce dernier, désormais auto-entrepreneur, n'exclut pas un jour de se relancer dans la création d'entreprise. "Mais pas maintenant. Financièrement, il faut que je revienne sur mes pieds. Et puis je n'ai pas envie d'avoir les mêmes difficultés. De là à remonter quelque chose ici et rapidement, je ne pense pas".