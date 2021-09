Nouvelle Éco : l'Épicerie des Halles de Limoges veut essaimer son concept dans d'autres villes de France

Francis Morlaix et Laurence Verhaeghe ont ouvert l'Épicerie des Halles il y 9 ans. Le concept est celui d'une épicerie fine où l'on peut se restaurer et où des artistes peuvent exposer leurs œuvres. Le lieu "rencontre pas mal de succès à Limoges", alors Francis, qui s'occupe de la sélection des produits, et Laurence pour la partie marketing, ont décidé de le proposer "à d'autres amoureux des belles et des bonnes choses".

L'idée est de conserver le même concept qui a fait le succès de l'épicerie à Limoges, c'est à dire des produits locaux et un lieu de vie. "Avoir une vraie relation avec l'artisan, toutes ces petites niches de beaux produits qu'on a nous même sélectionné, et leur donner la possibilité à leur échelle, chacun en local, d'aller chercher ces producteurs à hauteur de 30%. On leur laisse aussi tout ce qui fait l'essence de la petite boutique, c'est à dire cette relation de partenaire avec les producteurs, savoir partager ces savoir-faire avec la clientèle. Tout ça créé une vraie alchimie autour de la boutique où tout le monde se sent comme à la maison : on vient goûter, partage des expériences et rencontrer des artistes", explique Laurence Verhaeghe.

Nous ne voulons pas devenir la multinationale de l'épicerie

Pour présenter ce concept "un peu novateur sur le secteur de la franchise", Francis Morlaix et elle seront donc présents ce week-end à Paris pour le salon de la franchise. Des contacts sont déjà pris avec de futurs éventuels franchisés. "On aimerait avoir des gens un peu comme nous ! Des gens qui savent ce qu'est la relation commerciale et qui ont envie de se faire plaisir, savoir partage et échanger".

Pas question pour l'Épicerie des Halles de se lancer tête baissée. Francis Morlaix et Laurence Verhaeghe veulent commencer "raisonnablement, parce qu'on travaille et qu'on veut garder notre statut d'épicier - artisan local". Ils espèrent commencer avec deux ou trois épiceries la première année, "nous ne voulons pas devenir la multinationale de l'épicerie. Notre idée est de partager notre amour de la sélection et que cela reste à échelle et à visage humains".