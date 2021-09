Nouvelle éco : à Mesnil-Roch', un distributeur de béton en libre-service

Après les distributeurs de légumes, de pain ou de pizzas, il est désormais possible d'acheter du béton en libre-service. Arnaud Aubert et Didier Fesnoux créent AF Béton à la sortie du deuxième confinement. Après quelques recherches, en avril dernier, les deux entrepreneurs investissent dans une centrale à béton qu'ils installent à quelques mètres de leurs entreprises de bâtiment et travaux publics et de pierres naturelles à Mesnil-Roc'h (Ille-et-Vilaine). Le but ? Permettre aux clients de commander du béton, puis repartir avec, quelques minutes plus tard.

Un béton utilisable tout de suite

"Ici, vous n'avez pas de délai d'attente. Vous venez, vous choisissez votre béton, la quantité. Une fois que vous avez réglé, vous avez un petit ticket avec un QR code, qui va servir à mettre la machine en route", explique Arnaud Aubert. En trois minutes, le béton est prêt, et se déverse dans la remorque du client grâce à un système de tapis roulant. Le béton est ensuite utilisable tout de suite. "Le principe, c'est de servir des bétons à sec. C'est un béton qui va servir à poser des bordures, du pavé, de la clôture, couler des petits seuils en béton. L'utilisation classique fait que vous n'aurez rien à faire", explique Arnaud Aubert. La machine ne produit pas de béton liquide, qui serait trop compliqué à transporter.

Le client peut payer par carte bancaire ou un badge pour les entreprises. © Radio France - Jeanne de Butler

PME et particuliers

Le distributeur à béton de AF béton ne concurrence pas les grosses centrales à béton puisqu'il s'adresse principalement aux particuliers, ainsi qu'aux petites entreprises, comme l'explique Arnaud Aubert. "Vous avez un démarrage à 150 litres, c'est-à-dire à un peu plus de deux brouettes, ce qui est minime. C'est un créneau qui aujourd'hui n'existe pas." Le distributeur est ouvert 6 jours sur 7, y compris le samedi, ce qui n'est pas le cas dans les grosses centrales. Il est donc possible de faire ses travaux le week-end. "Et les prix ne varient pas tant que ça. On est autour de 130, 140 euros le mètre cube", indique Arnaud Aubert.

Avec une moyenne de 8 à 16 clients par jour, la machine commence à être rentable, même si l'installation est encore récente.

Le client positionne sa remorque sous le tapis roulant, et le béton s'écoule directement dedans. © Radio France - Jeanne de Butler

AF Béton est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h et le samedi de 7h30 à 17h.

6, Les champs gelés. 35720 Lanhelin Mesnil Roc’h