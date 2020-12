Nouvelle éco : À Montpellier, ils travaillent sur le suivi à basse température des vaccins du Covid-19

La start-up montpelliéraine Koovea, spécialisée dans le suivi de température, travaille sur le transport et le stockage des futurs vaccins contre la Covid-19.

L'appareil de Koovea se place au plus proche des produits.

Depuis l'année 2018, la start-up Koovea, basée à Montpellier, a développé un appareil de suivi de température. L'entreprise intervient dans les domaines agroalimentaire et de santé. L'équipe, composée de 12 professionnels, sensibilise les grands groupes de santé pour les aider à transporter et stocker les futurs vaccins contre la Covid-19, qui nécessitent des conditions de température très basses, atteignant jusqu'à -70°C.

Un suivi de température jusqu'à -200°C

L'entreprise montpelliéraine a développé un appareil équipé de capteurs, qui se placent au plus proche des produits. L'appareil enregistre les données thermométriques et les remonte en direct, via une application. Le client est informé, en temps réel, s'il y a une variation de température problématique.

L'appareil remonte les mesures de température en temps réel, via une application. © Radio France - Koovea

"Notre produit est capable de fournir une solution pour transporter et stocker les futurs vaccins contre la Covid-19", indique Yoann Caboni, l'un des cofondateurs. La start-up a collaboré avec des ONG qui mènent des essais cliniques pour développer un vaccin contre Ebola et qui mènent aujourd'hui des recherches sur un vaccin contre la Covid-19. Koovea contacte également les grands groupes de santé.

La start-up de Montpellier est capable de suivre des produits qui nécessitent des températures jusqu'à -200°C. "On travaille avec des banques de cellules qui conservent les produits à -196 degrés, donc c'est de l'azote liquide", précise le professionnel de 30 ans. Le carnet de commandes de Koovea est déjà presque plein pour l'année prochaine. Cette année, l'entreprise a multiplié leur chiffre d'affaires par 10.

