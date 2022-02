Nouvelle éco : à Poilley, près de Fougères, Lou Légumes recrute en CDI

Lou Légumes, le premier producteur français de champignons, situé à Poilley près de Fougères, recrute. Un job dating est organisé sur place mardi 22 février pour des emplois en CDI. Les candidats n'ont pas besoin de formations particulières, ce qui compte c'est la motivation et le dynamisme pour des profils de postes précis. Jean-Baptiste Cognet, responsable de l'agence de recrutement Start people à Fougères, explique les profils de postes requis.

EN SAVOIR PLUS : à Poilley, Lou Légumes, producteur de champignons en plein développement

France-Bleu : Quels sont les profils requis ?

Jean-Baptiste Cognet : Lou Légumes recherche des conducteurs de ligne conditionnement dont le rôle consiste à manager et à gérer les opérateurs qui sont sur la ligne de conditionnement, il faut être certain que les champignons soient bien emballés. L'étiquetage, l'emballage et le cartonnage doivent être conformes à ce que veut le client. On recherche aussi un chef d'équipe conditionnement, c'est le collaborateur qui est au dessus du conducteur de ligne et qui va avoir plusieurs conducteurs de ligne sous sa coupe. Troisième type de postes, le chef d'équipe cueille. Il va s'assurer que le ramassage des champignons, qui sont arrivés à maturité, soient cueillis avant de pouvoir passer au conditionnement.

France-Bleu : Est ce que la formation est assurée sur place?

Jean-Baptiste Cognet : La formation et l'accompagnement sont assurés sur place puisque ce sont des formations qui n'existent pas en tant que telles. Il y a peu d'entreprises comparables liées à la production de champignons. Il suffit d'avoir envie de travailler et de se projeter dans une entreprise dont l'histoire est récente, avec des salariés qui sont plutôt jeunes et dynamiques. Et puis, l'objectif de l'entreprise, c'est de garder ses salariés, donc elle met un certain nombre de choses en œuvre pour conserver ses collaborateurs.

France Bleu : Pourquoi n'avez-vous pas beaucoup de candidats pour ces emplois ?

Jean-Baptiste Cognet : On a peu de candidats parce que l'activité économique est très forte dans le pays de Fougères. Il y a donc une concurrence entre la main d'oeuvre qui pourrait être disponible, même pour les gens en CDI. Il y a tellement d'offres sur le marché avec un taux de chômage de 5% qu'on est proche du plein emploi. On "s'arrache" entre les recruteurs les candidats qui pourraient être disponibles pour postuler.

Il reste des places pour la session de job dating qui se déroule de 14h à 17h sur le site de Poilley. Il suffit d'appeler l'agence Start people de Fougères au 02 99 17 06 40.