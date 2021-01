Nouvelle éco : à Pontarion, Delphine tatoue à tout-va

Le salon de tatouage se trouve dans une pièce attenante à la maison que Delphine occupe avec sa mère. On grimpe quelques marches, et la conversation s'engage. "Le tatouage n'a pas tellement connu la crise. Les gens sont super motivés à se faire vacciner, je pense même plus que jamais parce qu'on est tellement déprimés par ce qui se passe." Elle s'est fait connaître sur les réseaux sociaux pendant le confinement.

La tatoueuse parle de "l'effet thérapeutique du tatouage. Pas au point de se faire tatouer une seringue ou une représentation du virus, non. Pendant le confinement, les gens ont connu des ruptures, des décès, donc il y a des tatouages-symboles : une date, un prénom, une fleur."

Le style est floral, mais aussi animalier, fin et épuré, comme un croquis. "J'ai beaucoup de chance, les gens viennent à moi, de Suisse, de Paris, du sud-ouest, de partout, ce sont des gens qui se déplacent facilement. En fait pour faire un tatouage on se déplace parce que c'est l'artiste qu'on recherche. Ca fera connaître la Creuse en plus ! J'ai beaucoup plus de femmes qui font appel à moi, mais j'aimerais dire que les hommes aussi peuvent se faire tatouer du floral et du végétal, c'est élégant et simple."

"Je rêve de retrouver le sourire des gens quand ils découvrent leur tatouage"

Le succès de Delphine Pluvinage n'a pas été immédiat. "Au début c'était difficile parce qu'il y a eu le confinement juste après l'ouverture. C'a été très compliqué, heureusement j'ai pu demander des acomptes à mes clients donc j'ai eu un peu de revenus. Aujourd'hui c'est bien plus agréable, c'est sûr."

La suite ? "Alors, les objectifs que j'avais c'était de faire des conventions en France, c'est-à-dire des gros salons de tatouage avec plusieurs tatoueurs, ou alors aller en guest, en invité dans un salon de tatouage dans des villes comme Lyon ou Toulouse, ça c'est ce que je voulais faire au départ mais le Covid m'a freinée. J'espère qu'en 2021 on sera libérée de tout ça, des masques parce que c'est difficile de tatouer des gens sans voir leur sourire, ça c'est vraiment ce qui me manque. Heureusement qu'on lit dans le regard, mais je rêve de retrouver le sourire des gens quand ils découvrent leur tatouage."