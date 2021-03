Nouvelle éco : à Rennes, deux immeubles sont chauffés grâce à la seconde ligne de métro

Les deux immeubles neufs sont sortis de terre à quelques mètres seulement de la future station de métro Cleunay, sur la deuxième ligne de métro à Rennes. Cette ligne b ne sera pas en service avant encore plusieurs mois, mais elle permet déjà de chauffer une cinquantaine de logements du promoteur bailleur Néotoa. Cette énergie est produite par le procédé de la géothermie. "Elle est captée dans les parois de cette seconde ligne de métro" explique Philippe Scouarnec, le directeur adjoint de Néotoa "grâce à un système de serpentins intégrés dans les parois et les planchers de la station de métro, les calories du sol sont captées pour alimenter le chauffage et l'eau chaude de ces appartements."

Le système fonctionne même quand le métro ne roule pas

Ce système fonctionne depuis le mois de décembre 2020, avec l'arrivée des premiers occupants de ces 54 logements, en accession à la propriété ou en logement social. "Le métro n'a pas besoin de rouler pour capter cette énergie". C'est Rennes métropole qui a investi dans ce système de réseau de chaleur gratuit. "Certes, il n'y pas de garanti de puissance mais nous espérons couvrir 40% des besoins en chauffage et en eau chaude l'hiver, et 100% l'été" s'enthousiasme Philippe Scouarnec.

Je voulais un logement neuf, dans lequel on fait des économies d'énergies - une nouvelle propriétaire

Marie a emménagé il y a quelques semaines dans son nouvel appartement de 64m2. "Je suis écolo, j'ai des enfants producteurs en bio. Ce logement, je l'ai choisi parce qu'il permettait de faire des économies d'énergie avec une technologie nouvelle. C'est dans l'air du temps, non?" souligne la septuagénaire qui a quitté un logement plus ancien à Villejean. "Mon ancien logement était surchauffé, c'était insupportable. Ici, je me sens mieux". Dans son nouvel appartement très lumineux, le thermostat est réglé à 19 degrés 5 "c'est bien suffisant et cet après-midi, il fait 21 degrés, alors que les radiateurs sont froids" se réjouit la nouvelle propriétaire.