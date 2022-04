Nouvelle-éco : à Rennes, l'engouement pour les plantes d'intérieur ne se dément pas

Les plantes vertes ou plantes d'intérieur ont vu leurs ventes exploser pendant le confinement. Et le phénomène persiste. A Rennes (Ille-et-Vilaine), "Plantes pour tous" propose encore jusqu'à ce vendredi soir 22 avril une vente sous la halle Martenot. Et il y a beaucoup de monde.

On connait l'engouement des français pour le jardinage, mais tout le monde n'a pas un jardin. Les plantes vertes ou plantes d'intérieur ont vu leurs ventes exploser pendant le confinement. Et le phénomène persiste. "Plantes pour tous" propose encore jusqu'à ce vendredi soir 22 avril une vente sous la halle Martenot dans le centre-ville de Rennes. Des plantes à partir de 2 euros, qui poussent sans pesticides et en limitant la consommation d'eau, sont proposées à la vente. Pour la première journée du jeudi, il y avait beaucoup de monde devant les centaines de plantes

Je vais acheter un petit caféier que je mettrai dans mon appartement, voire mon balcon - Stéphanie, une rennaise

Je suis "plante-addict", j'aime beaucoup les plantes d'intérieur. Il y a vraiment beaucoup de choix ici. J'aime aussi beaucoup les plantes fleuries et je vois qu'il y a des orchidées. Elles ont l'air très belles - Laurence, habitante de Rennes

Sans pesticides

L'entreprise "Plantes pour tous" fait le choix d'organiser ces ventes au coeur d'une quarantaine de villes françaises ou étrangères pour toucher plutôt une clientèle urbaine soucieuse de l'origine de ces plantes. Les producteurs répondent à une démarche éco-responsable. "On achète chez les producteurs, il n'y a pas d'intermédiaires et pas de pesticides" explique Santiago Ramirez chef d'équipe chez "Plantes pour tous". "On essaye d'avoir le minimum d'impact sur l'environnement en privilégiant des producteurs qui limitent aussi leur consommation d'eau". Plus d'un millier de plantes sont proposées à la vente jusqu'à vendredi soir. La vente se déroule jusqu'à 19h.