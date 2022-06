Nouvelle-éco : à Rennes, Murfy répare et reconditionne l'électroménager

Si votre lave-vaisselle, votre lave-linge ou votre frigo tombe en panne, vous pouvez contacter la jeune PME Murfy via son site internet. Un technicien va se rendre chez vous et il va effectuer la réparation avec des pièces entièrement reconditionnées. Murfy récupère aussi les appareils hors d'usage et les reconditionne dans son atelier régional situé à Nantes où l'entreprise a installé son siège régional il y a deux ans. Depuis quelques semaines, un technicien de Murfy intervient désormais à Rennes. Les clients semblent apprécier la souplesse du fonctionnement et la démarche de la PME au service d'une économie circulaire.

Prolonger la vie de l'électroménager et limiter les déchets, c'est une démarche qui m'a particulièrement séduit chez Murfy - Gildas, un client Rennais

Conditionnement et seconde vie

L'intervention de base se fait sur un forfait fixe de 85 euros. Parfois, la réparation coûte trop chère pour le particulier qui préfère se séparer de son lave-vaisselle ou de son lave-linge. Mais Murfy va lui donner une seconde vie "Nous collectons chez les particuliers des machines à laver qui sont défectueuses ou qui seraient mises au rebut" explique Mathieu Badaud responsable pour le Grand Ouest. "Nous envoyons un transporteur gratuitement à la demande du consommateur via notre site. On va récupérer son appareil et l'amener à notre atelier où nos techniciens vont pouvoir le réparer, le remettre en état et le vendre auprès des Marketplace avec lesquels on travaille. Si la machine ne peut pas être reconditionnée, elle va être complètement démantelée. Nous allons récupérer les organes qui seront fonctionnels de manière à vendre les pièces détachées aux clients, en proposant un devis moins onéreux qu'une pièce neuve".

