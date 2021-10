"Nouvelle éco" : à Rennes, Oompa, atelier de meubles vintage et royaume de la seconde main

Le marché de la seconde main est très tendance. A Rennes (Ille-et-Vilaine), Frank Tavakoli récupère, rénove et vend sur son site internet des meubles et des objets vintage et scandinave. Il chine dans les brocantes, chez les particuliers ou les professionnels et vit de sa passion.