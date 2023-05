Saint-Apollinaire : un bar local lance une cagnotte participative

France Bleu Bourgogne - Ce nom, l'Eplumien, vous ne l'avez pas choisi au hasard ?

ⓘ Publicité

Antoine Clément - Non,, c'était justement le but, comme nous voulions présenter un bar local, c'était de rattacher ça aussi à la communauté justement locale. Et du coup, quel meilleur donc que celui de la population ?

Qu'est ce que vous entendez par bar local ?

En fait l'idée d''est de refaire un lieu de vie sur Saint-Apollinaire, car il y en a littéralement plus. Les seuls qui existent sont très peu connus. Donc du coup, c'est de proposer un nouveau lieu de vie pour la communauté et avec justement le côté local pour la communauté. Je suis en train de contacter justement des fournisseurs locaux. J'ai déjà reçu quelques retours, donc c'est plutôt positif. L'idée, c'est de proposer un panel autour de produits, de planches, et cetera. Et au niveau des bières, ce sera aussi ce genre de produits.

Des bières artisanales, du coup. Il n'y a pas d'autres endroits comme ça à Saint-Apollinaire ? C'était une demande ?

C'est une demande effectivement qui est revenue assez souvent comme un salon de thé. Ça m'a été beaucoup demandé, donc c'est quelque chose qui va s'organiser aussi sur certains après midis. On va faire des tests. C'est vraiment quelque chose avec les gens. Sur la décennie, on n'a fait que croître, on a continué de croître en population mais par contre, c'est désertique totalement en termes d'activité. Il y avait un restaurant, il a fermé. Je crois qu'il va rouvrir, Mais pendant six ou sept ans. Du coup, il y a eu un énorme vide qui s'est créé sur la commune et les gens sont en demande de quelque chose.

Est-ce que c'est aussi l'idée de se dire aux habitants de Saint-Apollinaire, de les garder à Saint-Apollinaire pour qu'ils aillent faire la fête à Dijon ?

Ça reste une force de proposition. C'est qu'effectivement, en plus, j'ai cru comprendre que c'était devenu compliqué. En plus, les gens n'auraient plus besoin de prendre la voiture avec tous les risques que ça entraîne derrière, là ce serait à proximité, au niveau du centre économique, qui est l'Intermarché. C'est là où ça va se situer. Donc oui, je pense que ça a un gros aspect positif de ça aussi.

Alors, pour l'ouverture de ce bar, vous lancez une cagnotte participative sur la plateforme Leetchi. Vous avez besoin de combien ?

10 000 euros. C'est pour financer la fin de l'enveloppe. Le projet est monté. Tout est chiffré et il manque 10 000 euros du pour finaliser ce projet. Concrètement, là où on en est, tout est chiffré. On a trouvé le local, on a les accords de travaux. J'ai reçu la confirmation justement par la mairie, donc tout est prêt. Et on a deux banques qui sont intéressées, une troisième apparemment qui suite au là aux énergies qui ont été brassées autour de l'événement, qui serait également intéressée. Donc c'est vraiment en phase finale de financement et après ça part pour deux mois et demi de travaux et on ouvre et on pourra ouvrir soit courant l'été, soit septembre.

Pour ceux qui vont participer à cette cagnotte, vous proposez une petite contrepartie ?

Exactement pour l'offre particulière. On est partis sur l'idée que le montant du don, le montant en consommation offerte directement au lancement. Donc, les gens qui ont trois mois mettent 50 euros par exemple, ils auront 50 euros de consommation offertes du coup, trois mois après l'ouverture, et on en fait une autre, plus neuf, plus large on va dire pour les professionnels, à partir de 500 euros minimum de dons sur la cagnotte ou les entreprises pourront privatiser le lieu et 25 % du montant total qu'ils ont mis 500 ou plus deviendra pareil en consommation offerte pour leur société et leurs employés. On peut participer à la cagnotte tout le mois de mai.

Vous avez organisé une soirée de présentation de ce projet, vendredi dernier, directement à la rencontre des riverains. Qu'est-ce qui vous ont dit ? Est ce qu'ils sont prêts à accueillir un nouveau bar ?

Oui, j'ai reçu énormément de soutien et d'ailleurs, je remercie encore les gens qui sont venus. Pourtant, que sur 25 % de la commune, ça a été très très bien reçu. Et effectivement, il y a un enthousiasme énorme qui se crée autour du projet et j'en suis très heureux.