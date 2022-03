Nouvelle éco : à Saint-Junien le club des panthères de feu aide ses entreprises partenaires à recruter

Pour le club de Rochechouart-Saint Junien handball 87, l'initiative est un juste retour des choses. Consciente que ses entreprises partenaires les aident à vivre financièrement, le club a décidé à son tour de permettre aux entreprises de recruter. D'où cette initiative d'organiser un forum emploi ce vendredi après midi à la salle des congrès du Chatelard de Saint-Junien. "Beaucoup de nos partenaires sont à la recherche de personnels et comme on a besoin d'eux pour faire vivre le milieu associatif, on s'est dit qu'on pouvait les aider en organisant ce forum de l'emploi" explique Jacques Rivet dirigeant bénévole du ROC-ASSJ Handball 87.

De nombreux secteurs d'activité concernés

Jacques Rivet explique aussi qu'une table ronde sera organisée à l'ouverture du forum pour accueillir les entreprises qui veulent recruter et leur permettre de créer un réseau. "Il n'y aura pas que nos partenaires, nous avons élargi à d'autres entreprises". Selon lui il y a des besoins en main d'œuvre dans le secteur de Saint-Junien. "Cela concerne plusieurs secteurs d'activité, ça va du garagiste, au commerce en passant par la restauration, la menuiserie mais à Saint-Junien il y a aussi un bar qui veut proposer des jobs d'été" souligne encore Jacques Rivet.

Les panthères de feu présentes au forum emploi

L'objectif c'est bien sûr d'attirer le maximum de demandeurs d'emploi. La mission locale et Pôle emploi participent d'ailleurs à l'opération mais la présence des handballeuses du ROC ASSJ pourrait permettre d'attirer davantage de public, puisqu'elles seront présentes lors du forum. Au club on se sent d'autant plus investi qu'on a aussi besoin de recruter; "Il nous faut du personnel qualifié pour structurer notre club qui a toutefois le plus petit budget de la D2 mais on sait aussi qu'on peut être un acteur important pour créer du lien social" conclut le dirigeant du ROC ASSJ Hand 87