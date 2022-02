Nouvelle éco : à Saint-Malo, une ligne de transport de fret va voir le jour vers Jersey

Thibaut Eude, ancien officier de marine marchande, et Pierre Vennin, son associé ingénieur de formation, sont à l'origine du projet et de la création de la société Nostos. Ils se lancent dans le métier d'armateur dans un contexte maritime qui a changé depuis le Brexit "pendant très longtemps, la route du nord, c'est-à-dire la liaison entre le Royaume-Uni et les iles Anglo-Normandes, était la liaison favorite" explique Thibaut Eude, le président de Nostos "mais le Brexit a rebattu les cartes, notamment en matière douanière. Jersey a souhaité développer des routes alternatives à cette route du nord. Suite à des échanges avec Jersey, on a été convaincu de la nécessité de lancer cette desserte maritime".

Des besoins importants à Jersey

Les deux entrepreneurs malouins ont acquis un bateau norvégien de 55 mètres de long, le "Southern Liner" tout à fait adapté pour cette future ligne de fret. A bord, il y aura 5 marins français. Plus de 800 tonnes de marchandises pourront être transportées vers Jersey. L'attente est grande sur l'ile Anglo-Normande précise Thibaut Eude "A Jersey, de gros programmes de construction ont été lancés dont certains menés par les Français. Nous sommes en mesure d'amener des matériaux de construction pour le BTP. Nous pourrons aussi transporter des produits de l'agro-alimentaire français et notamment bretons sur l'île, la Bretagne étant la première région agricole".

Première rotation en mars

La première rotation est prévue courant mars. Nostos commence par une rotation hebdomadaire avec un objectif de 2, puis 3 par semaine. Ce projet ambitieux est soutenu par le concessionnaire du port de Saint-Malo, Edeis , mais aussi la région Bretagne .