Nouvelle Éco - A Tulle, la discothèque "Le Nocturne" retrouve un rythme de croisière

Ça fait maintenant presque trois semaines, depuis le 16 février, que les boites de nuit sont rouvertes. Un gros soulagement pour Alexis Mariol, patron de l'établissement Le Nocturne à Tulle, qui a vu sa clientèle revenir : "On a retrouvé une fréquentation d'avant Covid et je trouve même que c'est meilleur. On ressent que les gens ont passé deux années compliquées et qu'ils ont besoin de sortir. Ça fait du bien à tout le monde."

Dans les boites de nuit, le masque est recommandé mais n'est déjà plus obligatoire. En revanche, le pass vaccinal est toujours en vigueur jusqu'au lundi 14 mars, date à laquelle ilsera suspendu dans plusieurs lieux clos. Cette date, Alexis Mariol l'a bien en tête : "Ce week-end, c'est le dernier où l'on va devoir demander le pass à l'entrée. C'est une liberté pour tout le monde, et notamment ceux qui ne pouvaient pas venir car ils étaient contre. On va pour retrouver la "vie d'avant"... En tout cas c'est ce que tout le monde souhaite."

Alexis Mariol optimiste pour la suite, malgré des aides qui tardent à arriver ou auxquelles il n'aura finalement pas le droit après plusieurs mois de fermeture : "Aujourd'hui nous n'avons pas reçu d'aides sur cette deuxième fermeture (ndlr : du 10 décembre au 16 février). Donc toute la trésorerie qu'on avait mis de côté pendant un mois et demi, octobre, novembre et mi décembre, tout est parti dans les factures ou autres. Ça a été assez compliqué et on a encore quelques retards aujourd'hui, mais on est assez confiant pour les rattraper et anticiper l'avenir."