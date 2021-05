Nouvelle éco : à Hunyvers, le camping-car a le vent en poupe avec le déconfinement

Sandrine Neau est une présidente qui a le sourire. "Les ventes sont en forte hausse. Avec la fin de la restriction des 10 kilomètres ça repart mais il faut dire que depuis le début de la crise sanitaire, c'est un véritable succès."

Dans son concessionnaire de véhicules de loisirs, Hunyvers à Limoges, le camping-car retrouve ses lettres de noblesse. Il n'est plus uniquement prisé des retraités. "Nous avons de plus en plus de jeunes qui sont intéressés. C'est un véritable loisir qui permet aux gens de s'évader, hors période de confinement bien sûr. On a découvert une nouvelle clientèle."

Cette clientèle, c'est les jeunes. "Nous avons une clientèle plus jeune, plus familiale... qui n'ont pas forcément envie d'aller trop loin mais qui veulent partir de chez eux."

Le van, véritable star

Des jeunes de plus en plus attirés par ces véhicules de tourisme. C'est surtout le cas pour les fourgons ou vans aménagés. "C'est plus petit, tout autant équipé qu'un camping-car et surtout plus accessible."

Aujourd'hui, les ventes sont en forte hausse. Un autre paramètre a démocratisé ces véhicules de loisir : les applications pour trouver des endroits où stationner. "Aujourd'hui, nos clients sont connectés même les séniors sont à la page. Ces applications facilitent les voyages et tout le monde peut s'imaginer son périple."