Nouvelle éco : à Vannes, trois papas ont lancé une marque de puériculture

Papate, une start-up vannetaise, conçoit et commercialise des vêtements et des accessoires pour bébés. Sa particularité ? Elle a été fondée par trois papas !

C'est dans le bureau de Rémi, l'un des trois fondateurs, que tout se joue. Implanté à Vannes, dans un incubateur de start-up, Papate a su se développer depuis sa création, en 2019. "On travaille essentiellement sur des accessoires de puériculture, c'est-à-dire des produits comme des turbulettes, des capes de bain ou des langes. On travaille un peu sur du prêt-à-porter pour enfants, comme des t-shirts, des sweats à capuche ou des bodys", indique Rémi, l'un des trois fondateurs de Papate.

Trois papas

Papate, c'est l'histoire de trois papas, amis de longue date. Alex, Bastien et Rémi sont tous les trois devenus pères à peu près au même moment. Et ils ont vite été confrontés à tout ce qui accompagne l'arrivée d'un bébé. "A l'époque, on a été tous les trois déçus par ce que proposait le marché de la puériculture, en termes de traçabilité, de qualité. Donc on s'est dit il n'y a pas ce que l'on veut, on va le faire. La paternité est venue pour tous les trois, à la rencontre d'une fibre entrepreneuriale", explique Rémi. Les trois amis se sont donc lancés dans l'aventure Papate, afin d'offrir une nouvelle gamme de produits pour bébés, plus en adéquation avec leurs valeurs. Aujourd'hui, la marque commercialise une vingtaine de produits.

100 % coton bio et made in France

Tous les produits vendus par Papate sont en coton biologique. "Ça signifie qu'il n'y a pas de synthétique, pas d'élasthanne", assure l'entrepreneur. Les trois fondateurs travaillent avec la certification GOTS (Global Organic Textile Standard), un label gage de qualité, d’éthique et de respect de l’environnement. Tout est fabriqué en France, et une grande partie de la production est localisée dans le sud du Morbihan, dans un Esat à Crac'h.

"On est plus que contents de ce qu'on a réussi à créer. On est très fiers", insiste Rémi. Après deux ans d'existence, Papate poursuit aujourd'hui son développement. Et double sa gamme puisque avant la fin de l'année, une quarantaine de produits seront disponibles à la vente.

Les produits Papate sont accessibles en ligne, ou chez une vingtaine de revendeurs à travers le pays. En Bretagne, ils sont commercialisés à Vannes et à Séné.