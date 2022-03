Nouvelle-éco : à Vitré, Pierre Badié est courtier pour chevaux de course et d'élevage

A Vitré (Ille-et-Vilaine), Pierre Badié est courtier pour chevaux de course et d'élevage pour la race trotteurs. En effet, on peut devenir propriétaire d'une part de cheval. Il exerce sur le haras du Boulay.

C'est un métier peu connu, celui de courtier pour chevaux de course et d'élevage. C'est la profession qu'exerce Pierre Badié au sein du haras du Boulay à Vitré (Ille-et-Vilaine). Si on le souhaite, on peut devenir propriétaire d'une part de cheval et vibrer avec lui quand il officie sur les champs de course.

Dites-nous, en quoi consiste votre profession ?

-Pierre Badié : Pour mon activité de courtage, je peux m'occuper d'une carrière d'étalon. Le premier étalon dont je m'occupe c'est Canari Match. C'est un étalon qui est né au Haras du Boulay et qui a fait une carrière de courses en France et en Suède. A la suite de sa carrière de course, il est revenu au Haras du Boulay pour parfaire sa carrière d'étalon. Mon rôle autour de Canari Match, c'est d'en parler, de communiquer, de proposer des saillies aux propriétaires de juments pour qu'on ait un maximum de descendants de Canari Match représentés sur sur les pistes dans les prochaines années.

L'autre aspect de votre profession, c'est de trouver des propriétaires pour un cheval ?

-Pierre Badié : Oui, je propose de vendre ou d'acheter des chevaux en pâture. C'est le cas d'une pouliche qui est également présente sur le haras du Boulay. C'est une petite pouliche qu'on va proposer en vente en part. Je vais rechercher des personnes, des passionnés, des particuliers ou des professionnels qui seraient intéressés de participer à l'aventure autour de cette pouliche. Je vais aussi animer le groupe de copropriétaires avec des suivis. quand elle sera au débourrage ou quand elle sera en course. L'idée c'est d'amener un peu tout le monde dans l'aventure autour d'un cheval. Et on espère pouvoir répéter l'aventure autour de plusieurs chevaux.

Combien peut-il y avoir de propriétaires pour un même cheval ?

-Pierre Badié : Normalement, on peut aller jusqu'à 10 propriétaires. Mais on peut aller au-delà quand on a plusieurs personne autour d'un même budget. Par exemple, si une part représente 3 000 euros, plusieurs personnes peuvent réunir cette somme mais cette part doit être au nom d'un unique propriétaire.

CONTACT : courtageagency@gmail. com