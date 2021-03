Nouvelle éco : acheter du yaourt bio... en vrac, pour préserver l'environnement

C'est désormais plus qu'une expérimentation, le groupe Les Prés Rient Bio commence la commercialisation de yaourt bio à la demande, dans les magasins spécialisés dans le vrac Day by Day. Une manière d'acheter de manière plus responsable et respectueuse de l'environnement.

Saviez-vous qu'on peut acheter du yaourt... en vrac ? C'est désormais davantage qu'une expérimentation : le groupe Les Prés Rient Bio entame la commercialisation de yaourt bio nature à la demande, chez une poignée de magasins Day by Day, spécialisés dans le vrac. Cela commence par 5 magasins en région Ile-de-France, à Paris, Nanterre et Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).

Réduire l'impact écologique de l'emballage

Une "réponse aux enjeux climatiques et sociaux", assure Christophe Audouin, Directeur Général chez Les Prés Rient Bio, joint par France Bleu Paris. "Quand ont fabrique un yaourt, on fabrique aussi beaucoup de plastique", relève-t-il. "Très tôt, on s'est posés la question de réduire notre impact sur l'emballage ; le vrac nous a semblé être une solution intéressante".

Un hic reste à surmonter : vendre du frais en vrac représente un défi technique et logistique. "C'est plus difficile à vendre en vrac qu'un produit sec", concède Christophe Audouin. Mais l'appétence des consommateurs est là, assure le DG de Les Prés Rient Bio. Le concept a été testé, déjà, dans un Day by Day du quartier des Batignolles (XVIIe). Deux semaines de test très concluantes, qui ont donc décidé l'entreprise à commencer la commercialisation sur une période plus longue.

"La consommation des produits en vrac est en pleine explosion. 40% des Français ont consommé au moins une fois un produit en vrac l'année dernière. Paradoxalement, l'offre existe très peu, et surtout sur les produits laitiers. Donc on s'est dit qu'on pouvait explorer une solution qui vise à répondre à cette demande-là", résume Christophe Audouin.

Comptez, pour ce yaourt bio nature en vrac, donc, environ 5,95€ le kilo, soit sensiblement le même prix que la version emballée.