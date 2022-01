Nouvelle Eco : ADN enchères, une nouvelle façon de faire des achats en Sarthe

Faire des affaires autrement

On connaissait les ventes aux enchères dans les salles des ventes en Sarthe. Il y a maintenant des sites en ligne qui permettent de faire la même chose mais depuis son ordinateur.

Pour acheter les produits, c'est simple, il suffit de se connecter sur le site "interencheres.com", un site qui regroupe les offres de 350 commissaires-priseurs en France dont celui du Mans "ADN enchères". Plus de 1.500 personnes se connectent tous les week-end depuis maintenant deux ans. La plupart des produits sont des produits de loisirs et des équipements pour la maison. Des biens à la fois pour les particuliers et les professionnels.

Téléphone mobile, portable, téléphonie (illustration) © Radio France - Emmanuel Claverie

Développement de la vente de téléphones portables

Nicolas Pastor, le commissaire-priseur de "ADN enchères" basé au Mans souhaite surfer sur cette nouvelle façon de consommer en proposant à la revente de plus en plus de téléphones et des ordinateurs portables. Pour cela, il s'appuie sur des entreprises spécialisées dans le reconditionnement des appareils. "Aujourd'hui, 9 fois sur 10 un particulier va passer par le bon coin pour revendre son téléphone; nous on peut le valoriser et assurer une garantie" souligne Nicolas Pastor, le commissaire-priseur de "ADN enchères". Pour tous les objets vendu sur le site, il y a un diagnostic établi par un professionnel. C'est sécurisant à la fois pour le vendeur et pour l'acheteur.