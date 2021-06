Nouvelle éco :à Vitré, le secteur boucherie dans l'agroalimentaire recrute des apprentis

C'est un secteur qui recrute même en pleine crise sanitaire : l'agroalimentaire cherche des apprentis à Vitré. Faute de pouvoir trouver des apprentis par le biais des forums et salons, en pleine crise sanitaire, c'est à la sortie du supermarché que les équipes vont à la rencontre des jeunes.

Deux petites tables et des banderoles pour promouvoir l'apprentissage dans l'agroalimentaire : dans la galerie commerciale de l'Intermarché de Vitré, des équipes de la Société Vitréenne d'Abattage et de l'Ecole des métiers de l'alimentation (EMA) démarchent les clients.

Une quarantaine d'apprentis recherchés

Les deux structures de Vitré unissent leurs forces pour trouver une quarantaine d'apprentis en boucherie pour la rentrée prochaine. "On cherche une trentaine d'opérateurs de production pour la SVA, des bouchers en industrie, ainsi qu'une dizaine de conducteurs de ligne", explique Agnès Travert, responsable de l'Ecole des Métiers de l'alimentation, qui appartient au groupe Agromousquetaires.

Dès septembre, les apprentis passent chaque mois une semaine à l'école des métiers de l'alimentaire, à quelques kilomètres de la SVA, et trois en entreprise. Après deux ans de formation en CAP ou bac professionnel, les jeunes apprentis peuvent intégrer la SVA en CDD puis CDI. "Ils démarrent par un stage pour voir toute la chaîne de production, explique Vicky Hinault, assistante aux ressources humaines sur le site de la SVA à Vitré. Ils sont ensuite à un poste, avec _une ligne de production qui leur est dédiée_, et des formateurs qui les accompagnent étape par étape."

Secteur vieillissant

Intégrer des jeunes dans l'équipe est d'autant plus indispensable qu'il y a eu "un trou" de recrutement pendant quelques années selon Emmanuel Blot, responsable du service salle des ventes à la société vitréenne d'abattage. "On a eu beaucoup d'employés qui sont rentrés au sein de l'entreprise dans les mêmes années, des gens qui ont environ 55 ans aujourd'hui, précise-t-il. _On a une moyenne d'âge assez élevée_." Rien que dans son service, une dizaine d'employés partent à la retraite dans les trois ans à venir : "il faudra les remplacer, ce sont des bouchers avec des compétences. Aujourd'hui le métier ne s'apprend pas du jour au lendemain, il y a des temps de formation."

"Ce n'est _pas un métier qui attire aujourd'hui_, donc il faut le faire découvrir, explique Vicky Hinault. Souvent, on ne sait pas comment la viande arrive en rayon. L'objectif, c'est de leur faire découvrir. C'est un métier avec beaucoup de potentiel, des évolutions possibles constantes." La SVA compte donc réitérer les opérations de recrutement et d'information au sein des supermarchés du groupement Les Mousquetaires. Ce samedi 5 mai, une opération est organisée à l’Intermarché de Janzé, de 9h à 12h30.