Nouvelle éco : Alancienne, la livraison de paniers bios, locaux et en direct du producteur

Avec leur plateforme Alancienne, ils veulent changer le monde, rien de moins. Quatre associés ont décidé de monter un réseau de distribution de paniers de légumes, fruits et produits bios, locaux, récupérés directement chez le producteur vers le consommateur. Une idée lancée en 2016 et qui regroupe aujourd'hui près de 10 000 clients uniques.

De l'ultra-court et une ferme en Essonne

Pas de système d'abonnement, ici, c'est quand on veut, ce qu'on veut : les produits viennent d'exploitations situées à moins de 200 kilomètres de Paris et livrées en scooter électrique, dans des emballages responsables. "On a voulu renverser la logique qui consiste à écraser les producteurs. Un tiers d'entre eux se paie moins de 300 euros par mois. Nous on rémunère de 1,5 à 3 fois plus que les circuits de distribution classique."

Une meilleure rémunération pour inciter ensuite les producteurs à adopter des méthodes plus respectueuses de l'environnement.

Besoin de 200 000 euros

Pour développer son activité, "changer d'échelle", la plateforme déjà présente à Paris mais aussi à Lyon, compte sur la participation des citoyens. ceux-ci peuvent s'investir dans l'entreprise via la plateforme LITA, qui permet de placer son argent dans des entreprises respectueuses de l'environnement.

Tout l'interview de Paul Charlent est à retrouver dans la Nouvelle éco en podcast.