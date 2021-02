La nouvelle éco : la start-up francilienne Algama reçoit 600.000 euros de la Région pour se développer

Remplacer les protéines animales dans nos assiettes par des produits à base de micro-algues : c'est le concept de la start-up Algama basée à Malakoff depuis 2013. Elle va pouvoir étendre son activité en 2021 grâce à une subvention de 600.000 euros accordée par la région dans le cadre du Plan de Relance. Objectif : ouvrir une nouvelle unité de production d'ici la fin d'année.

Nouvelle unité de production

Déjà basée à Malakoff, Algama veut fabriquer elle-même désormais certains produits qu'elle sous-traitait auparavant. "Ça coûte souvent plus cher de s'installer à Paris, mais nous avons toujours évolué majoritairement en Île-de-France pour nos laboratoires et la mise en place de nos produits, explique le co-fondateur Alvyn Severien. Lors de nos levées de fonds à l'international, on s'est rendus compte qu'être en Île-de-France présentait de nombreux atouts pour présenter nos innovations."

L'entreprise compte ouvrir cette nouvelle unité de production d'ici la fin de l'année 2021. Elle est actuellement en pleine recherches de locaux. "On accélère pour que le projet puisse voir le jour le plus tôt possible", lance Alvyn Severien. D'ici trois ans, la start-up envisage d'embaucher jusqu'à 40 personnes.

Les micro-algues, un marché porteur

La start-up compte ainsi accompagner le développement des produits véganes, en fabriquant des produits qui remplacent les protéines animales. "Cette subvention doit nous permettre de lancer une unité de production d'ingrédients à base de micro-algues en substitut au lait, aux œufs ou à certaines viandes", explique le co-fondateur Alvyn Severien.

Le marché se diversifie assure-t-il : "on voit que certains produits tendance se vendent surtout en milieu urbain, mais il n'y a pas vraiment de frontières. _On a des cibles de marché absolument partout_, précis le co-fondateur d'Algama. Ça se répand sur tout le territoire et dans tous les pays du monde."