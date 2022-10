Nouvelle Eco : Alpine Mag fête ses 5 ans

Depuis 5 ans, Alpine Mag informe ses lecteurs sur l'actualité de la montagne. Publié en ligne, il séduit de plus en plus et s'adresse aussi aux néophytes de la montagne.

Ulysse Lefèbvre, vous êtes le fondateur d'Alpine Mag et le co-rédacteur en chef d'Alpine Mag avec Jocelyn Chavy. C'est vous qui avez créé ce magazine il y a cinq ans. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette aventure?

C'est une question qu'on m'a beaucoup posé à l'époque et qu'on me pose encore aujourd'hui, mais avec un ton un peu différent. C'est intéressant de voir que, après cinq ans, on a pu créer un magazine en ligne qui se démarque de ce qui existait. On a un modèle qui est assez épuré pour que les articles ressortent un peu mieux de par leur ton, de par leur forme aussi. On a avec Alpine Mag un magazine qui parle de montagne, de sport en montagne, d'économie, d'environnement et de société. Il y a beaucoup de questions qui traversent le milieu en ce moment et avec ce média en ligne, on peut aujourd'hui aborder tous les thèmes avec une liberté de ton, qui nous permet de nous démarquer des autres titres, enfin, on l'espère !

Vous êtes aussi ancré dans le bassin grenoblois, vous êtes isérois !

On est isérois, on est installé en plein centre de Grenoble et on fait ce grand écart permanent entre l'actualité alpine qui concerne l'Isère, mais aussi tous les massifs alpins dans les différents départements. Les Pyrénées aussi bien sûr, et puis, on parle également des expéditions, qu'elles soient en Himalaya, en Patagonie, dans les Andes. Donc on a ce grand écart en permanence. Et on le fait d'autant plus dernièrement puisqu'on a lancé une version anglaise d'Alpine Mag, Alpinemag.com, qui s'adresse à un public plus large.

Quels sont les rythmes de vos parutions et combien de lecteurs avez-vous?

On est ouvert 24 h sur 24, sept jours sur sept, bien sûr, puisqu'on est un magazine en ligne! On publie en moyenne entre deux et trois articles nouveaux par jour. Nos lecteurs sont au nombre de 300 à 400 000 par mois. On a eu 10 millions de lecteurs en tout depuis le début de l'Alpine Mag, il y a 5 ans. On est assez contents.

Par les temps qui courent, on sait que la presse est parfois fragilisée. Et vous, après 5 ans d'existence, vous êtes sauvés? Vous allez continuer à vivre?

Oui, il faut rester optimiste. La crise de la presse, c'est peut-être plutôt la crise d'un certain modèle de la presse. Aujourd'hui, avec la presse en ligne, on voit que les gens font un peu plus la différence, quand même, entre les réseaux sociaux, la communication et l'information qu'on essaye de représenter. Et puis il est devenu un peu plus normal de s'abonner, de payer pour avoir une information. Les grandes plateformes de musique et de vidéos sont passées par là et aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de lecteurs à convaincre. Mais on est plutôt optimistes et on sent aussi grâce aux sondages qu'on a pu faire et qu'on fait en ce moment avec nos lecteurs, qu'il y a une vraie demande et qu'il ne manque pas grand chose pour qu'on les convainque de nous rejoindre.

C'est quoi le prix de l'abonnement chez vous?

On est à 6,90 euros par mois et 69 euros par an. Ce n'est même pas le prix d'un aller-retour à l'Aiguille du midi, ou de quelques bières dans un bar !