Nouvelle éco : Après les trotinettes électriques Green Riders se met à la moto électrique

Pour éviter les métros bondés depuis le déconfinement, les franciliens se sont mis à utiliser le vélo et la trotinette électrique. A Saint-Denis, l'entreprise Green Riders s'est justement spécialisée dans la vente et la réparation de trotinette électrique. Sena Adjobi, fondateur et gérant revient sur cette année unique.

Le 11 mai 2020 est marqué par le début du déconfinement en France, mais pour Green Riders, c'est aussi le jour du lancement de leur entreprise. Un début qui a démarré très fort : le nombre de ventes n'a pas arrêté d'augmenter d'un mois sur l'autre. Et si le reconfinement a été compliqué, notamment en terme d'organisation, cela n'a pas empêché Green Riders de croître. "Aujourd'hui on a bien 24 nouveaux employés, comme je l'avais annoncé en septembre. Je suis très content" s'enthousiasme Sena Adjobi.

Un moyen de transport désormais accessible

La trotinette électrique est en plein essor. D'après Sena Adjobi, c'est parce qu'elle est désormais beaucoup plus facile à transporter. "On peut la plier, ce n'est plus aussi lourd qu'avant et puis c'est assez compact, donc on peut facilement la transporter. Et puis aujourd'hui on peut trouver des trotinettes avec une très belle autonomie et tout ça à des prix abordable". Comptez environ 400 euros pour les trotinettes milieu de gamme, avec amortisseurs et lampe à l'avant du véhicule.

Des projets pleins la tête pour la fin d'année et 2021

Green Riders a récemment racheté la société de moto électrique Super SOCO et espère conclure des contrats avec les collectivités. "Certaines collectivités cherchent des solutions en interne. On est d'ailleurs en discussion avec des mairies et la police sur des changements de flotte" explique-t-il. Sena Adjobi n'exclut pas de se lancer dans la vente de vélo électrique.