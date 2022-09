NOUVELLE ÉCO : Armor Lux prépare sa venue en force à Saint-Malo pour la Route du Rhum

Dans deux mois jour pour jour, le 6 novembre, ce sera le départ de la Route du Rhum à Saint-Malo. Les skippers sont dans les starting-blocks, les partenaires aussi sont en pleine préparation. C'est le cas de l'emblématique marque bretonne Armor Lux, qui fait de cette Route du Rhum un événement majeur de sa communication cette année.

Ça rapproche Quimper de Saint-Malo

Déjà partenaire en 2018, Armor Lux renforce son histoire avec Saint-Malo, en étant équipementier officiel de la Route du Rhum et en ouvrant aussi deux nouveaux magasins sur la Côte d’Émeraude. Un en intra-muros Rue Porcon de la Barbinais (en mai), un autre au Centre Commercial de la Madeleine (en juillet). Ils viennent s’ajouter au magasin historique de La Richardais.

Avec son implantation en France, un atelier à Troyes et deux usines à Quimper, Armor Lux bénéficie d’une grande réactivité et s’affiche à Saint-Malo avec une collection Route du Rhum, dessinée en janvier et lancée dans les boutiques dès Pâques.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vous allez voir du Armor Lux partout à Saint-Malo

Pour cette grande fête qu’est la Route du Rhum, Armor Lux vient de Quimper avec 15 salariés et va embaucher 45 personnes pour assurer l’accueil sur ses 5 stands malouins, dont un de 150 mètres-carrées. Le recrutement se fera à Saint-Malo, fin septembre, via Indeed, Pôle-Emploi, le site du Rhum ou les magasins du secteur. Armor Lux compte sur la période de vacances pour trouver des étudiants locaux.

Bref, une grosse opération de communication que les dirigeants d’Armor Lux justifient par la rentabilité du projet, qui "représente environ le chiffre d’affaire d’un gros magasin".