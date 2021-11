La nouvelle éco : au zoo de La Flèche, une saison plombée par le covid

Une saison au zoo en demi-teinte. Au zoo de La Flèche, la saison 2021 a été fortement impactée par la crise sanitaire. Cette année, le parc a vu sa fréquentation baisser de 35% par rapport à 2019.

"La saison a été difficile à gérer, explique Céline Talineau, la directrice du parc animalier. On est un parc qui est ouvert presque 365 jours par an. Donc forcément, six mois et demi de fermeture, d'octobre à mai, c'était compliqué à gérer."

Après les six mois de fermeture, il a aussi fallu gérer l'instauration du pass sanitaire qui a mis un coup d'arrêt au retour des visiteurs.

"L'instauration du pass sanitaire a été doublement difficile à gérer, raconte Céline Talineau. Avant le 21 juillet, on a connu une fréquentation très forte car les gens non vaccinés se sont rués dans les allées du parc. C'était un peu déstabilisant pour l'équipe parce que ce n'est pas une fréquentation habituelle. Et après, dès le 21 juillet, il y a eu une chute de fréquentation brutale."

Des visiteurs au rendez-vous pour les vacances

Malgré cette année difficile, Céline Talineau dit rester positive et se focalise sur l'année à venir. "Depuis le début du mois d'octobre, on a de la chance parce qu'on a une belle météo donc on fait de belles journées, se réjouit Céline Talineau qui craignait aussi que l'obligation du pass sanitaire pour les enfants de plus de 12 ans vienne plomber les vacances de la Toussaint. Les familles, c'est quand même notre cible donc on a eu peur que ça ait un impact. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ça joue sur la fréquentation. L'objectif maintenant c'est de tourner la page de ce qui s'est passé ces derniers mois, et vraiment repartir et se préparer pour l'année prochaine."

Quid du projet d'élargissement hôtelier du parc initié il y a trois ans ? Il n'est pas abandonné, promet la directrice du parc, qui espère voir ces projets se concrétiser dans le courant de l'année 2023.