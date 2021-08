Nouvelle éco : avec son salon de coiffure sur roues, Cindy Bienfait fait vivre les petites communes

On s'y tromperait presque : le miroir, les fauteurs, ou encore le bac à shampoing ressemblent de près à ceux d'un salon de coiffure classique. Pourtant, c'est à l'arrière d'un camion, dans 8m2, que Cindy Bienfait, 27 ans, coupe et coiffe les cheveux de ses clients. Depuis trois ans, la coiffeuse sillonne l'Ille-et-Vilaine à raison d'une dizaine de communes en tout pour apporter ses services là où il n'y en a pas.

Un truck de 8m2

"Je savais depuis longtemps que je voulais me mettre à mon compte, mais en camion... Non, ce n'était pas l'idée première !", sourit Cindy Bienfait. La jeune coiffeuse a eu le déclic il y a quelques années, en découvrant l'existence d'un salon de toilettage à domicile. Après quelques recherches, elle réalise qu'il existe des camions de coiffure, notamment aux Etats-Unis. Le temps de monter son projet, et elle se lance dans l'aventure en 2018, en achetant son truck, baptisé "Le temps d'une écoute". Chaque jour, elle s'arrête dans une commune différente, à Visseiche, Pancé ou encore Saulnières. Et toutes ces communes ont une particularité : on n'y trouve pas de salon de coiffure.

Cindy Bienfait s'arrête chaque jour dans une commune différente. © Radio France - Jeanne de Butler

Indépendance et lutte contre la désertification rurale

Ce qui lui plaît ? "C'est un tout. La liberté, le fait aussi de bouger, parce que j'ai la chance d'avoir ce camion qui me permet d'aller de commune en commune, donc je change de paysage tous les jours, chose qu'on n'a pas lorsqu'on est dans un salon fixe",indique Cindy Bienfait. "En même temps, j'apporte un service là où il n'y en a pas. C'était aussi le fait de venir aux gens, d'être là pour eux", assure la jeune femme. Si les clients ont mis un peu de temps à s'habituer à sa présence, son planning est aujourd'hui très souvent complet et elle accueille une dizaine de personnes chaque jour.

Au temps d'une écoute, avec ou sans rendez-vous du mardi au vendredi de 9h30 à 19h00. Sur rendez-vous le Samedi de 9h00 à 15h00.

Contact : 07 86 68 87 71