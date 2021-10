Nouvelle Eco - B-Bot : une machine pour recycler les bouteilles plastiques, au Super U de Laguenne

Recycler devient plus ludique et rapporte même de l'argent pour les clients du Super U de Laguenne, en Corrèze. Ce supermarché, a investit 23.000 euros pour installer une machine baptisée B-Bot, qui broie les bouteilles plastiques, pour pouvoir ensuite les recycler. Chaque bouteille déposée rapporte deux centimes d'euros en bon d'achat pour les clients. Un dispositif qui fait de nombreux adeptes selon Jean-Yves Miellet, le directeur du Super U de Laguenne.

75.000 bouteilles recyclées en 5 mois

Installée depuis le mois de mai dans ce magasin corrézien, B-Bot a déjà permis de recycler 75.000 bouteilles. Un bilan satisfaisant pour Jean-Yves Miellet qui précise que ce n'est que le début de la seconde vie de ces bouteilles. "Elles sont triées par la machine et transformées en copeaux. Quand les box sont pleins, on les renvoie dans la centrale d'achat" de Super U. Un transport quasiment neutre sur le plan carbone, puisque ces copeaux sont chargés dans les camions qui ont livré les marchandises et qui repartaient déjà aussi avec les emballages.

Le but n'est pas mercantile.

Système U revend ensuite ces copeaux à des industriels qui les utilisent comme matières premières pour fabriquer de nouvelles bouteilles. L'objectif pour le patron du supermarché est de faire une "opération blanche", c'est à dire qui ne lui rapporte rien, mais ne lui coûte rien non plus. En réalité, entre l'investissement initial et les frais de maintenances de la machine, le bilan est pour l'instant un peu déficitaire pour lui, mais ça peut évoluer avec des volumes de recyclage plus importants.

Mais "ce n'était pas du tout un but mercantile" assure Jean-Yves Miellet. "C'est une démarche qui nous plaît, qui est constructive et positive pour le magasin, donc il ne faut pas voir que le côté financier, les choses." Il reconnaît toutefois que l'argent récupéré par les clients est tout même redépensé dans son magasin, avec d'ailleurs des achats plus important que le montant du bon reçu.

Il y a a une vertu pédagogique et entraînante.

Avec B-Bot, le directeur du Super U de Laguenne espère surtout participer à un changement des habitudes. "C'est offrir cette possibilité de recycler et pouvoir le rétribuer, pour motiver les gens." A titre personnel et au sein de son magasin, il constate d'ailleurs un réel engouement, ce qui contribue à alléger d'autant les poubelles d'ordures ménagères. "Il y a une vertu pédagogique et entraînante et c'est complètement positif. Ça va dans le sens de l'histoire" conclut Jean-Yves Miellet.