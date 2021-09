Nouvelle Eco : B2G jeune entreprise de mécanique industrielle de Saint-Geniès

B2G, Black and green Gearboxes fabrique des boitiers d'engrenage

B2G, c'est une jeune entreprise de mecanique industrielle créée par trois associés en octobre dernier à Saint Geniès près de Sarlat. L'entreprise a connu des débuts difficiles avec les confinements mais elle prevoit d'embaucher en debut d'année prochaine.

L'un des associés de B2G, Julien Roulland, était l'invité de France Bleu Périgord ce vendredi matin.

Une entreprise specialisée dans les réducteurs de vitesse. Des boitiers d'engrenage pour voitures électriques. La technologie existe depuis longtemps mais elle a été adaptée au marché des energies renouvelables. Tandis que les concurrents ne sont pas adaptés.

Les clients : L'industrie éolienne, les similateurs de conduite pour auto-ecoles, la maintenance de robot.

Une machine à broyer des noix

B2G developpe aujourd'hui des activités destinées aux perigourdins : "on vient de réaliser des moules en inox pour entreprise de biscotte de sarlat" explique Julien Roulland. Un vrai service avec des solutions sur mesure que l'on ne trouve pas ailleurs. "On a 15 clients aujourd'hui". Aujourd'hui on étudie une machine à broyer des noix. Il faut s'adapter au client.

Les premiers mois ont été compliqués ,avec les deux confinements. Aujourd'hui, l'entreprise se porte bien. Elle prévoit d'embaucher au début de l'année prochaine.