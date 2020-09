Nouvelle Éco : The Babel Community observe les changements d'habitudes professionnelles post-confinement

A Montpellier, The Babel Community est un grand bâtiment situé sur l'avenue Mermoz. A l'intérieur, les espaces design proposent des bureaux partagés, en open-space ou privés, mais aussi des logements, du studio au F2. La particularité de ce bâtiment ? Ici, chaque occupant peut choisir d'y vivre, d'y travailler et même d'y manger, sans avoir à sortir ni à s'engager sur le long terme. Le concept est clairement ancré dans notre époque, à l'heure où le télétravail se répand.

"Nos bâtiments proposent des appartements en colocation ou indépendants, entièrement équipés, et meublés, exlique le fondateur de The Babel Community, Benoît Jobert . Ces bâtiments intègrent également des espaces de bureaux de type coworking, un restaurant, une salle de sport. Tout cela a été pensé pour une population de jeunes actifs plutôt nomade, c'est à dire des gens qui cherchent un logement du jour au lendemain."

Pendant le confinement, et après le confinement, la clientèle de The Babel Community s'est renforcée, signe d'un changement de tendances observé, notamment chez les jeunes actifs.

"Entre mai et juillet, on a eu une augmentation de 120 % des demandes d'information sur la période par rapport à 2019" observe le chef d'entreprise.

En juillet, un panel de clients ont été interrogés : 71 % des 18 34 ans disent qu'ils veulent être plus mobiles. Et 58 % des 18 34 ans pensent qu'il est important de partager des valeurs communes avec son voisinage.

"On a été très surpris par l'engouement des Montpelliérains pour notre bâtiment, depuis la fin du confinement. On a atteint un taux d'occupation supérieur à 90 %. C'est un vrai succès. On travaille main dans la main avec des gros employeurs de la ville qui cherchent, pour leurs salariés, des solutions du jour au lendemain."