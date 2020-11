Nouvelle eco : Bail Expert aide les entreprises à renégocier les loyers de leur bureaux

L'année 2020 aura été particulièrement difficile pour les entreprises, toutes celles mises à l'arrêt par la crise du coronavirus. Les commerces dits non essentiels en particulier, dont les charges fixes, comme les loyers, sont restées un poids. Et malgré les aides prévues par le gouvernement, beaucoup d'entreprises craignent de devoir fermer l'année prochaine. Négocier son loyer est donc primordial aujourd'hui, et c'est justement là qu'interviennent des intermédiaires. Comme Bail Expert, une société d'expertise immobilière indépendante, qui à la particularité d'aider les entreprises locataires à renégocier les loyers de leurs bureaux.

"On ne renégocie pas le loyer juste pour renégocier, on réduit le loyer et on le ramène au juste prix du marché", précise Xavier Rossignol, fondateur de Bail Expert. "Le loyer représente le 2ème poste de charges des entreprises après les salaires, donc c'est important. Aujourd'hui, on arrive à baisser les loyers sur Paris et La Défense entre 20 et 25%, ce qui par exemple, peut représenter les remboursements futurs des prêts garantis par l'Etat. C'est quand même significatif."