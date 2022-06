Au cœur du village de Blagnac, depuis cinq ans, Barrelle vend des glaces et des chocolats artisanaux. Une marque qui a su s'imposer par son originalité et sa qualité. Elle espère bientôt s'agrandir et pourquoi pas ouvrir une boutique dans le centre de Toulouse.

La nouvelle éco : Barrelle, les glaces et les chocolats qui ont séduit Blagnac et bientôt Toulouse

Barelle est une glacerie-chocolaterie artisanale où toutes les douceurs sont fabriquées sur place. A l’origine, Barbara Chapotier et Axelandre Albanese ont pensé il y a cinq ans un concept de barres glacées et chocolatées. Avec le temps, leur marque s’est imposée avec ses entremets glacées, ses chocolat aux saveurs originales et ses glaces. Et aujourd’hui, le succès rencontré donne envie au couple de s’agrandir. Rencontre avec la créatrice de la marque., Barbara Chapotier

France Bleu : A la base, la maison Barrelle, ça vient des barres glacées que vous avez créées ? C’était l’idée, il y a cinq ans ?

Barbara Chapotier : Oui, tout à fait. Donc on a créé l'entreprise il y a cinq ans avec mon chéri et associé. Et effectivement, on avait un concept au départ orienté sur les, sur les barres chocolatées et glacées. Et petit à petit, la marque a évolué vers d'autres choses, mais surtout vers des pâtisseries glacées.

Et maintenant, vous êtes installée à Blagnac, dans le centre ancien de Blagnac?

Alors oui, effectivement, on aime beaucoup être à Blagnac, dans le cœur de village. C’est une ville très porteuse, et ce centre historique et absolument magnifique. On ne donnait pas forcément cher de nous au départ. Nous ne sommes pas en en bord de mer, on n'est pas au centre-ville de Toulouse. Mais pourtant, pourtant, ça fonctionne parce qu'on n'est pas forcément sur énormément de ventes de glaces à la boule. Ce qui marche le plus chez nous, ce sont les pots de glace , à l'américaine qui se transportent bien. Les gens achètent plein de parfums…

L’hiver vous faites du chocolat. Et en plein été, c'est le boom des glaces. Quels sont vos parfums coup de cœur ?

Vu les températures, c'est plutôt des sorbets. On en a pas mal à base de citron. Le top du top, c'est le citron basilic. C’est un incontournable pour se rafraîchir. Après, on décline autre chos ananas-menthe notamment, ça marche très bien pour de la gourmandise. On a des crèmes glacées très sympathiques aussi. Notamment fleur d'oranger, pistache. C'est super.

Bientôt une boutique à Toulouse ?

En vous avez des projets et notamment celui de vous agrandir, pour produire un peu plus, parce qu'il y a beaucoup de demande ?

Alors là, on est un peu à l'étroit. On a quelques revendeurs, quelques points de vente, des restaurateurs, des caves à vin, des épiceries. On a de plus en plus de demandes, on a du mal à y répondre. Malheureusement, on ne peut pas pousser les murs. Donc il va falloir déménager l'outil de production, avoir une fabrique un peu plus grande. Et du coup, par effet de levier je pense, on risque d'implanter une deuxième boutique et on aimerait beaucoup qu'elle puisse être à Toulouse.

Vous allez bien, très bien même ! Mais vous rencontrez toutefois, comme toutes les entreprises aujourd'hui, une vraie difficulté autour des prix. Les matières premières coûtent de plus en plus cher ?

À l'heure actuelle, on a les répercussions du covid, plus le contexte politique qui s'ajoute à ça. Et dès la fin de l'année dernière, on a eu des hausses conséquentes des packaging, notamment les pots en carton pour contenir les glaces. Ils ont pris 50 % d'augmentation. Même chose pour les étiquettes. Depuis peu, ce sont les matières premières, le lait, la crème, les œufs, tout augmente. Donc c'est vrai que malheureusement, il y a des répercussions qui vont devoir se faire au niveau tarifaire et c'est vrai que ça se complique un petit peu.