Nouvelle Eco : Benjamins Média, l'éditeur de livres sonores pour enfants se développe avec un 2ème studio

Benjamins Média crée des livres sonores et offre ses services pour des prestations extérieures qui profitent de leur studio d'enregistrement et de leur savoir-faire. Le 1er juillet, l'association s'équipe d'un 2ème studio. Entretien avec Rudy Martel, le directeur, éditeur et ateliériste de Benjamins Média.

Vous vous équipez d'un 2ème studio. C'est loin d'être anodin. Pourquoi cette décision ?

Rudy Martel : Alors on reste toujours 5, rue de l'école de médecine à Montpellier mais on développe le pôle studio en achetant deux nouvelles cabines. Ce n'est pas anodin dans la mesure où, depuis plus de trente ans, on enregistrait les livres, pour benjamins media et pour nos clients, dans la même cabine. Donc, c'est un gros changement pour nous de la renouveler d'une part et d’augmenter notre capacité de prise de son-voix d’autre part.

C'est une décision que vous avez prise pendant la crise sanitaire

RM : C'est ça. Comme beaucoup d'acteurs économiques, on a été frappé par la crise sanitaire et économique de 2020, qui perdure encore un peu aujourd'hui. On a assisté à une grosse baisse de notre chiffre d'affaires « livres » en 2020, une baisse de plus de 30 %. On continuait à faire des livres mais les livres ne trouvaient pas de débouchés puisque les librairies étaient fermées ou ouvertes partiellement, ce qui a été compliqué pour un éditeur comme nous. En revanche, dans le même temps, on a eu une augmentation de notre chiffre d'affaires « prestations sonores » puisque ce que l'on fait bien pour nous, on essaie de bien le faire aussi pour d'autres acteurs du monde du livre. On a des clients comme audible, les éditions Talents Hauts ou Soladar. En cas de crise économique, le studio est bon moyen de rebondir et d'aller de l'avant.

Quelles sont vos prestations ?

RM : Notre spécialité, c'est la mise en forme sonore d'histoires. Ça peut être de la prise de son-voix, tout simplement, ou de la prise de son-voix avec une mise en musique et / ou une mise en images sonores. Notre spécialité, c'est le son depuis le début, depuis 1987. Et notre particularité, c'est de proposer, pour chaque livre sonore de notre catalogue, une adaptation en braille et en gros caractères. Nous sommes donc démarchés par les éditeurs qui n'ont pas de studio en interne pour des mises en forme sonore. Ça peut être une histoire lue et mise en son par exemple, comme pour pour les éditions Talents hauts ou « juste » une histoire lue pour audible, auquel cas c'est du livre sonore pour adulte.

C'est vrai que nul n'est prophète en son pays. benjamins media est basé à Montpellier mais les montpelliérains ne vous connaissent pas forcément et pourtant, vous êtes distribués partout.

RM : Nous sommes distribués dans toute la France et dans les pays francophones : Suisse, Belgique et Canada. L'École des loisirs a fêté ses 50 ans, nous, on a fêté nos 30 ans. Donc c'est vrai que nous sommes une vieille maison d'édition bien installée, avec une certaine renommée auprès des professionnels du livre, de la petite enfance et du son. Après, effectivement, les initiés nous connaissent bien, le grand public un peu moins, mais en étant diffusé et distribué par Harmonia Mundi Livres, qui est un très bon diffuseur-distributeur et en étant travaillé par des librairies jeunesses et générales, on arrive à élargir notre clientèle.

Est-ce que les perspectives sont bonnes ?

RM : Avec ce nouveau studio, les perspectives sont bonnes. Nous sommes toujours soutenus par nos partenaires, qu'ils soient publics ou privés. Ils ont été particulièrement présents pendant cette crise de 2020. Et on projette de sortir 5 livres cette année et six livres l'année prochaine. Donc on est assez optimiste.

Et par rapport à ce monde de plus en plus envahi par les écrans et les images, quelles sont les perspectives ?

RM : Dans les statuts de benjamins media, puisque c'est une association loi 1901, il est écrit que l’association est créée dans le but « d’arracher l'enfant à la dictature de l'image ». C'est le concept développé depuis plus de 30 ans, via notre programme éditorial et via nos ateliers pour enfants (NDLR : J’écoute dans le noir, jeux tactiles, ramdam) : nous proposons un son ciselé qui développe l’imaginaire des enfants. Ce n’est pas du bruitage, mais plus un petit théâtre sonore dans chaque livre. Le son continue de trouver sa place auprès des lecteurs et des prescripteurs. Le son bien fait trouvera toujours preneur.

Même avec les smartphones de plus en plus utilisés par les enfants ?

RM : Oui, et peut être même grâce aux smartphones, grâce aux tablettes, grâce aux ordinateurs. On le voit bien, le son se développe aussi par ce biais-là. Moi, mon objectif, c'est de continuer à proposer un livre papier avec un support audio (CD + fichier MP3). C'est ça mon objectif et c'est ce qui me plaît. Mais je n’hésite pas non plus à travailler avec des plateformes numériques où seul le son est diffusé. Sans le livre. Nous essayons nous de concevoir notre livre et notre de mise en forme sonore de manière autonome. Un enfant a trois options avec nos ouvrages : il peut lire le livre, l’écouter, le lire et l’écouter en même temps. C’est un produit multi-usage. Benjamins media tente, depuis plus de trente ans, d’amener l’enfant du plaisir d’écouter au plaisir de lire. Votre enfant apprend à lire ? Votre enfant n’aime pas lire ? Le livre sonore benjamins media est fait pour lui !