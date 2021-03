Nouvelle Eco : Bientôt des chalets de Noël pour les restaurateurs à Caen ?

Fermés depuis la fin octobre, les restaurateurs ont basculé vers la vente à emporter, avec plus ou moins de succès. Plusieurs villes, dont Caen, étudient la possibilité de leur fournir les petits chalets utilisés lors des marchés de Noël. Ce qui permettrait de concentrer l'offre en un même endroit

C’est une initiative soutenue par l’UMIH, la principale organisation de restaurateurs : créer des sortes de "villages de restaurants" en s’inspirant des marchés de Noël. Le lien serait même porté jusqu’à l’utilisation des célèbres petits chalets déployés en décembre pour les stands des marchés de Noël.

Quelques petites expériences d'utilisation des cabanes ont été testées. “Par exemple à Lisieux après le marché de Noël. Mais le succès a été moyen, elles pas toutes prises” rappelle Philippe Lefèvre, président régional de l’UMIH. “En revanche au Havre c’était déjà mieux. Et là c’est un mouvement qui est en train de démarrer”. Depuis peu la ville de Caen y réfléchit. Elle a adressé un document à 400 restaurateurs pour savoir s’ils seraient intéressés par la mise à disposition gratuite, avec électricité fournie, de petits chalets dans le secteur de la place de la République. “Cela pourrait en intéresser certains, selon leurs lieux d'implantations” souligne le patron régional de l’UMIH. “Celui qui est bien situé dans une rue ou une place facile d’accès, il n’a pas besoin de changer son point de vente. Mais celui qui est excentré, il peut y trouver une nouvelle clientèle”.

Les petits chalets de Noël : assez grands pour proposer des menus de restaurateurs ? © Radio France - Marcellin Robine

De nouveaux clients en perspective à condition de trouver quelques solutions logistiques. Ces petits chalets ne sont pas taillés pour la grande cuisine, même s’ils pourraient répondre à une curiosité de la clientèle. “Les gens aiment la cuisine ouverte pour voir le chef, en tenue, à l'ouvrage. Mais sur des préparations plus longues ce ne sera pas possible. Il faudra arriver avec des produits prêts à la vente”. Cette solution de marchés éphémères suscite donc un certain intérêt… en attendant la réelle volonté de la profession : (ré)accueillir la clientèle dans leurs restaurants.