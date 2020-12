Nouvelle éco : Biom Paris réinvente la brosse WC avec un modèle écologique

L'écologie s'invite jusque dans vos toilettes : Biom Paris conçoit des brosses WC écoconçues, avec des matérieux français et des plastiques recyclés. Un produit qui plait autant aux entreprises et hôtels qu'aux particuliers.

C'est un cadeau qui fera sans doute un peu jaser si votre Père Noël le dépose au pied du sapin : un balai WC écosourcé. C'est l'invention de Sandra Legel : elle a voulu réinventer un produit du quotidien pour le rendre "à la fois moins polluant et plus efficace". Elle était notre invitée pour la Nouvelle éco de France Bleu Paris.

Des matières responsables

Forme profilée, matériaux étudiés, la brosse BBB est disponible de 29 à 49 euros selon les modèles : "Tout dépend de la matière que l'on utilise. Certaines brosses sont en algues bretonnes, mais on a aussi sorti un modèle en coquilles Saint-Jacques de Normandie pour les fêtes". Comme l'explique Sandra Legel, l'éco-conception, c'est aussi réfléchir aux modes de transports, aux conditions de fabrication du produit et pas seulement à la provenance de la matière première.

Tout est réfléchi pour avoir le moins d'impact possible sur l'environnement, d'autant que ce produit est conçu pour durer toute la vie. - Sandra Legel

Tous les plastiques présents dans le produits sont recyclés, "on leur offre une deuxième vie".

Un marché qui ne subit pas la crise

Grâce à des investissements sur le web, et un beau corner au BHV de Paris, Sandra Legel enregistre un chiffre d'affaires de 450 000 euros et d'embaucher 30 employés en CDI. "Même si une partie de nos clients sont les hôtels, et qu'ils sont dans une très mauvaise passe, partout où il y a des toilettes, il peut y avoir notre brosse. Nous sommes sur un marché colossal." Un marché de l'hygiène que Sandra Legel compte investir aussi avec d'autres produits, notamment en distribuant des savons. Des produits à retrouver sur le site de Biom Paris.