La nouvelle éco : "Bobby" permet aux étudiants toulousains de se meubler à petits prix

"Bobby" risque d'être utile à bien des étudiants en cette rentrée scolaire. Deux Tarnaises, désormais installées à Toulouse, ont lancé cette entreprise il y a quelques semaines pour que les étudiants puissent se meubler sans se ruiner. Pauline et Paula nous expliquent le projet.

L'idée

Pauline et Paula ont eu cette idée après leur propre expérience : "On vient d'être diplômées. A force de déménager un peu tous les ans dans différentes villes, la galère du déménagement ça nous connait. L'idée a mûri à partir de là. C'est la solution qu'on aurait aimé avoir pendant nos études."

Le concept

Si dans un premier temps Pauline et Paula ont encombré le garage des parents, elles ont petit à petit développer leur affaire : "On récupère des dons de particuliers, avant que cela se retrouve en bas d'un immeuble ou à la déchetterie. On récupère des bureaux, des canapés, des sommiers, des matelas, etc. On les centralise, on les stocke à un endroit. On essaie de proposer des prix attractifs et on propose aussi de les livrer à domicile."

Sur le site internet Bobby, on peut ainsi trouver un canapé pour 60 euros ou encore un bureau à 25 euros.

Les projets

Cette première année va servir de test pour l'entreprise "Bobby" à Toulouse. Mais Pauline et Paula pensent aussi à la suite : "L'idée plait beaucoup. Elle est en train de grandir petit à petit. La ville rose c'est le point de départ. On essaie de mettre en place ici un modèle qui soit viable. Dans un second temps, l'idée c'est de se développer dans d'autres villes étudiantes."