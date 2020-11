La nouvelle éco : au Mans, la Boite à Jeux s'installe en ligne pour faire face au confinement

Permettre aux clients de faire le plein de jeux de société ou encore de puzzle malgré la fermeture de la boutique : c'est l'objectif de la Boite à Jeux au Mans pour le mois à venir. La responsable Stéphanie Darchis a lancé samedi son site internet pour faciliter les commandes à venir chercher devant le magasin ou envoyées par colis.

Comment vous réorganisez-vous pour rester en lien avec les clients ?

"La boutique est fermée mais on y est présent de 10 à 18 heures du lundi au samedi car _on a mis en place un système de drive_. Les commandes peuvent se faire par téléphone, mail, sur nos réseaux sociaux, ou sur notre site depuis une semaine. On l'avait en tête depuis un moment et on l'a mis en place un peu en urgence avec le reconfinement. C'est primordial en cette période, les mois de novembre et décembre représentent 30% de notre chiffre d'affaires annuel."

Le numérique, ça devient essentiel ?

"Je pense qu'avec le site, on aura de nouveaux clients, on l'espère fortement ! Que les clients se tournent ainsi vers les commerces indépendants comme nous. C'est encore timide, c'est tout nouveau pour nous. Certaines parties du site sont encore en construction. On espère que ça va progresser de plus en plus. Peut-être que les gens attendent encore de voir s'il y a déconfinement rapide ou non. Si c'est prolongé, je pense que les ventes vont s'accélérer beaucoup plus."

Les jeux de société, ça a la cote en ce moment ?

"Pendant le premier confinement, on avait mis en place un drive un peu tardivement. Ce qui marchait beaucoup, c'était _les puzzles, notamment pour les adultes, ainsi que les jeux de société_. C'est vrai que ça permet de s'occuper à cette période !"