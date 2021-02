Nouvelle éco : Bomolet, la marque de running éco-responsable créée par des étudiants toulousains

"Bomolet", c'est le nom que Flavien Thouroude et Nathan Darly ont donné à leur marque de vêtements de course à pied. Les deux amis, diplômés de la Toulouse Business School en 2020, avaient pour ambition à la sortie de l'école de créer une marque éco-responsable pour les amoureux du running et du sport en général. C'est désormais chose faite, leurs T-shirts sont made in France et fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées.

"Peu de marques de vêtements de running prenaient en compte les critères environnementaux et sociaux", explique Flavien Thouroude, désormais installé à Villeurbanne en banlieue lyonnaise. 1 maillot Bomolet = 12 bouteilles plastique recyclées.

Bomolet, une marque made in France. - Bomolet

Financement participatif

Jusqu’au 11 février, la start-up a lancé une campagne de financement participatif pour lancer la production de leurs maillots, grâce à laquelle les jeunes entrepreneurs affichent déjà plus de 300 commandes en ligne pour un objectif initialement fixé à 100.

Et si ce n'est pas simple de se lancer dans un tel projet au sortir des études et dans ce contexte sanitaire et économique compliqué, Flavien Thouroude reste optimiste : "Au contraire, c'est une chance pour nous en ce moment, on est jeunes, fraîchement diplômés...on n'a rien à perdre. L'incubateur de notre école nous a aussi beaucoup aidés".

Le démarrage de Bomolet semble déjà plutôt réussi, ce qui pousse les jeunes hommes à déjà imaginer d'autres produits bio, toujours dans le sport, comme des shorts ou des chaussettes.