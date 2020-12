Nouvelle Eco : boosté par le confinement, Alizé Group va produire des puzzles "made in France" en Moselle

C'est assez rare pour être souligné : une entreprise mosellane s'en sort bien grâce à la crise sanitaire. La société Alizé Group, installée sur le technopôle de Forbach, à Behren-les-Forbach, est spécialisée dans la vente en ligne de puzzles. Elle a vu ses ventes fortement augmenter depuis le 1er confinement, car depuis mars les Français ont un engouement pour le puzzle. Le chiffre d'affaire d'Alizé Group est passé de 7 millions d'euros l'an dernier à 11 millions d'euros cette année.

2,5 millions d'euros d'investissement pour une chaine de production de puzzles à Behren-les-Forbach

L'entreprise, qui emploie actuellement 25 personnes, a des projets d'investissement, pour fabriquer une partie de ses puzzles en Moselle et elle vient d'obtenir une aide financière de l'Etat dans le cadre du plan de relance. Son président Eric Lathière-Lavergne, va investir au total 2,5 millions d'euros dans son projet : "Nous avons un projet industriel, nous allons fabriquer une chaîne de production de puzzles "made in France", ici en Lorraine, en Moselle, à Behren-les-Forbach. Des puzzles fabriqués en France, cela n'existe plus depuis une vingtaine d'années".

Alizé Group commercialise le plus grand puzzle au monde

L'objectif , c'est qu'à terme la moitié de son chiffre d'affaire provienne de sa chaîne de production locale. Alizé Group commercialise une cinquantaine de marques et est devenu depuis sa création en 2013 le plus gros revendeur de puzzles en Europe. La société vend d'ailleurs le plus grand puzzle du monde : 54.000 pièces, de la marque française Grafika. Il faut quand même 2-3 mois aux plus rapides pour en venir à bout!